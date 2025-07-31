«Их у нас нет» - Лукашенко потребовал от дипломатов забыть про санкции и «западные страшилки»

Опубликовано: 31.07.2025 12:55 , Обновлено: 31.07.2025

Александр Лукашенко 31 июля на совещании с руководителями дипломатических представительств Беларуси потребовал от дипломатов забыть "про санкции и прочие западные страшилки". "Их у нас нет", - заявил Президент и потребовал от дипломатов наращивать и повышать эффективность внешней торговли.

По словам Лукашенко, санкции не могут служить основанием “для оправдания провалов и отсутствия результата” со стороны дипломатических служб и органов, отвечающих за внешнюю торговлю.

“Ввёл ЕС очередной безумный запрет - вот вам дополнительные объёмы продукции для реализации в других регионах!” - процитировало главу государства агентство БЕЛТА.

В Администрации Президента именно экономику назвали “краеугольным камнем” для Беларуси, а наращивание и эффективность внешней торговли - “безусловными приоритетами”, без которых, по мнению главы государства “никак не выжить”.

“Эту нашу уязвимость пытаются использовать против нас и экономические конкуренты, и политические оппоненты, беглые. Евросоюз с 2020 года наштамповал аж 18 пакетов санкций. Правда, чем дальше, тем медленнее. В 2022 году принял 5, потом 4, потом 3. В этом году пока 1 пакет. Нечего больше запрещать? Или почувствовали, что стреляют себе в ногу? Наверное, и то и другое”, - процитировала Лукашенко его пресс-служба.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Лукашенко потребовал от белорусских дипломатов “военной мобилизации”, чтобы удержать экономику страны. Складывающуюся на международных рынках ситуацию глава государства назвал “лихорадкой” и предрёк её ухудшение.

Лукашенко потребовал от дипломатов «военной мобилизации» и «нетрадиционных методов»