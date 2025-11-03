Совмин Беларуси разрешил открыть посольство в стране ЕС

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Опубликовано: 03.11.2025 18:29 , Обновлено: 03.11.2025

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление об открытии посольства Республики Беларусь в Словакии. Однако произойдет это, если ничего не поменяется, до 1 сентября 2026 года. Более точный срок не известен.

“Восстановление постоянного дипломатического присутствия Беларуси в Словакии позволит значительно повысить эффективность работы по развитию политических, торгово-экономических и инвестиционных связей, практическому изучению возможностей промышленной кооперации и совместному освоению новых рынков”, - говорится в пояснении правительства Беларуси. Сам документ пока не опубликован.

Посольство Беларуси в Словакии было закрыто 1 декабря 2023 года по решению правительства. А вот словацкое посольство в Минске заработало с конца 2024 года. Тогда сообщалось, что в связи с “потеплением дипломатических отношений” при новом правительстве Словакии посольство Беларуси в Братиславе может вновь открыться в 2025 году.

Ранее Telegraf.news писал, что Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 июля на встрече с губернатором Самарской области соседней РФ заявил, что МИД Беларуси может ещё больше сократить свое присутствие в европейских и остальных западных странах.

“Мы поставили перед собой задачу… с Запада мы практически забрали свои дипломатические представительства… Если не хотят с нами сотрудничать, чего нам ломиться в закрытую дверь?”, - задался Президент риторическим вопросом.

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Тем временем, позднее стало известно, что представитель МИД Беларуси провел ряд непубличных встреч с европейскими дипломатами.

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