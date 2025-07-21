Лукашенко предложил перевести белорусских дипломатов из ЕС в Россию

Опубликовано: 21.07.2025 12:01 , Обновлено: 21.07.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 июля на встрече с губернатором Самарской области соседней РФ заявил, что МИД Беларуси может ещё больше сократить свое присутствие в европейских и остальных западных странах.

Дипломатов, которые работали в посольствах этих стран могут отправить в Россию и на дальше на Восток.

“Мы поставили перед собой задачу… с Запада мы практически забрали свои дипломатические представительства… Если не хотят с нами сотрудничать, чего нам ломиться в закрытую дверь?”, - задался Президент риторическим вопросом.

“Мы расширяем присутствие там, где нас хотят видеть. И прежде всего, в нашей Российской Федерации. Ну и тот резерв дипломатов, который у нас сегодня создан, мы готовы перенаправить с Запада на Восток”, - рассказал Александр Лукашенко.

Ранее Telegraf.news писал, что в 2024 году Президент поручил новому министру иностранных дел Рыженкову “встряхнуть МИД”.

“Вы - человек жесткий, требовательный. МИД нужно приводить в чувства. Говорю открытым языком: встряхнуть МИД нужно, чтобы он начал работать”, - заявил он тогда.

По словам Александра Лукашенко, в МИД сложилась непростая обстановка с кадрами и новому министру было поручено сократить тех, кто не слышит Президента.