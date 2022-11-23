Совет Республики одобрил законопроект об амнистии белорусов

Опубликовано: 23.11.2022 14:58 , Обновлено: 15.11.2024

Верхняя палата белорусского парламента (Совет Республики) 23 ноября одобрила проект закона об амнистии белорусских заключенных.

Теперь документ должен подписать Александр Лукашенко.

После этого, как ожидается, на свободу должны выйти 4545 осужденных. Из них 1600 — из мест лишения свободы, в том числе 10 10 несовершеннолетних; 500 человек — из исправительных учреждений открытого типа, 2445 — из уголовно-исполнительных инспекций — 2445.

Кроме того, согласно законопроекту, на 1 год должны сократить срок наказания 3950 осужденным, из них 2500 лицам, отбывающим наказание в исправительных учреждениях, 350 — в исправительных учреждениях открытого типа, 1100 — в уголовно-исполнительных инспекциях.

Как ранее писал Телеграф, под амнистию должны попасть:

несовершеннолетние;

беременные;

женщины и одинокие мужчины, имеющих детей в возрасте до 18 лет, за исключением совершивших преступление в отношении несовершеннолетнего;

лица, достигших общеустановленного пенсионного возраста;

инвалиды I и II группы;

больные активной формой туберкулеза, онкологическими заболеваниями, и ВИЧ-инфицированных; ветеранов боевых действий на территории других государств;

пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, получивших ранения (контузии), увечья, заболевания в период прохождения военной службы или в связи с осуществлением служебной деятельности.

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При этом власти прописали в проекте закона длинный список статей, осужденные по которым не попадают под амнистию. Например, за «разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни», «массовые беспорядки», «создание экстремистского формирования либо участие в нем», «оскорбление президента Беларуси», «оскорбление представителя власти» и так далее.

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