Власти определили, кого из белорусов амнистия не коснется — Список статей

Опубликовано: 13.10.2022 08:30 , Обновлено: 13.10.2022

На Национальном правовом портале появился законопроект «Об амнистии». В нем прописано, кого из заключенных в Беларуси могут освободить досрочно или сократить им срок. А также опубликован список статей, осужденных по которым не планируют амнистировать в любом случае.

Кого коснется амнистия?

Согласно документу, «освободить от наказания в виде общественных работ, штрафа, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, исправительных работ, ограничения по военной службе, ареста, ограничения свободы, лишения свободы, а также от иных мер уголовной ответственности в виде осуждения с отсрочкой исполнения наказания, осуждения с условным неприменением наказания, осуждения без назначения наказания, если иное не предусмотрено статьями 8 и 10 настоящего Закона» решили:

несовершеннолетних;

беременных женщин;

женщин и одиноких мужчин, имеющих детей в возрасте до восемнадцати лет, за исключением совершивших преступление в отношении несовершеннолетних;

лиц, достигших общеустановленного пенсионного возраста;

инвалидов I и II группы; лиц, больных активной формой туберкулеза и отнесенных к I, II, V «А», V «Б» группам диспансерного учета; лиц, больных онкологическими заболеваниями второй, третьей, четвертой клинических групп; ВИЧ-инфицированных с 3-й и 4-й стадиями заболевания по клинической классификации Всемирной организации здравоохранения;

ветеранов боевых действий на территории других государств;

граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий;

лиц, получивших ранения (контузии), увечья, заболевания при исполнении обязанностей в период военной службы в Советской Армии и Военно-Морском Флоте, пограничных, внутренних, железнодорожных войсках и других воинских формированиях бывшего СССР, Вооруженных Силах Республики Беларусь, других войсках и воинских формированиях, созданных в соответствии с законодательством, а также лиц, получивших ранения (контузии), увечья, заболевания в связи с осуществлением служебной деятельности в период прохождения службы в Следственном комитете, Государственном комитете судебных экспертиз, органах внутренних дел, финансовых расследований Комитета государственного контроля, прокуратуры, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям.

Кого не отпустят?

Власти прописали в проекте закона длинный список статей, осужденные по которым не попадают под амнистию. Например, по тем статьям, которые люди называют «политическими».

А именно:

130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни);

293 (массовые беспорядки);

364 (создание экстремистского формирования либо участие в нем);

368-я (оскорбление президента Беларуси);

391-я (оскорбление представителя власти).

[scryt_b title=” Полный список статей ”]

122 (подготовка либо ведение агрессивной войны);

124 (акт терроризма в отношении представителя иностранного государства или международной организации);

126 (акт международного терроризма);

127 (геноцид);

130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни);

130−1 (реабилитация нацизма);

130−2 (отрицание геноцида белорусского народа);

133 (наемничество);

139 (убийство);

ч. 3 ст. 147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения);

ч. 2, 3 ст. 166 (изнасилование);

ч. 2, 3 ст. 167 (насильственные действия сексуального характера);

ч. 2 ст. 168 (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста);

190 (нарушение равноправия граждан);

191 (воспрепятствование осуществлению избирательных прав, права на участие в референдуме, либо реализации права законодательной инициативы граждан, либо работе Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов, избирательных комиссий, комиссий по референдуму, комиссий по проведению голосования об отзыве депутата);

193−1 (незаконные организация деятельности общественного объединения, религиозной организации или фонда либо участие в их деятельности); 198 (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста);

198−1 (нарушение законодательства о средствах массовой информации);

203 (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, телеграфных или иных сообщений);

203−1 (незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных);

ч. 3 ст. 206 (грабеж, совершенный в крупном размере) — если преступление было совершено в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

218 (умышленные уничтожение либо повреждение чужого имущества);

285 (создание преступной организации либо участие в ней);

286 (бандитизм);

287 (создание незаконного вооруженного формирования);

289 (акт терроризма);

290 (угроза совершением акта терроризма);

290−1 (финансирование террористической деятельности);

290−2 (содействие террористической деятельности);

290−3 (прохождение обучения или иной подготовки для участия в террористической деятельности);

290−4 (создание организации для осуществления террористической деятельности либо участие в ней);

290−5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации);

291 (захват заложника);

292 (захват зданий и сооружений);

293 (массовые беспорядки);

294 (хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ);

295 (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ);

295−1 (незаконные действия в отношении охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия);

295−3 (незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ);

309 (умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения);

310 (умышленное блокирование транспортных коммуникаций);

ч. 3 ст. 311 (угон либо захват с целью угона железнодорожного подвижного состава, воздушного или водного судна, совершенные организованной группой, либо повлекшие по неосторожности смерть человека, либо причинение тяжкого телесного повреждения);

ч. 2, 3 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств) — если преступление совершено в алкогольном или наркотическом состоянии, а также ч. 4, ч. 5 ст. 317;

317−1 (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования));

ч. 3 ст. 322 (незаконные приобретение, хранение, использование, сбыт либо разрушение радиоактивных материалов, совершенные в целях совершения преступлений, предусмотренных статьями 124−127, 131, 287, 289−292, 359 и 360 УК);

ч. 3 ст. 323 (хищение радиоактивных материалов, совершенные путем разбоя или вымогательства либо организованной группой, а равно с целью совершения преступлений, предусмотренных статьями 124−127, 131, 287, 289−292, 359 и 360 УК);

ч. 3 ст. 324 (угроза опасным использованием радиоактивных материалов, совершенные лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные статьями 124, 126, 289, 290, частью 4 статьи 309, частью 3 статьи 311, статьями 359 и 360 УК);

327 (хищение наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) — за исключением лиц, совершивших преступления в возрасте до восемнадцати лет;

328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) — за исключением лиц, совершивших преступления в возрасте до восемнадцати лет;

328−1 (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза и (или) Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов) — за исключением лиц, совершивших преступления в возрасте до восемнадцати лет;

328−2 (потребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или нахождение на работе в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ) — за исключением лиц, совершивших преступления в возрасте до восемнадцати лет;

329 (незаконные посев и (или) выращивание растений либо грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) — за исключением лиц, совершивших преступления в возрасте до восемнадцати лет;

330 (нарушение правил обращения с наркотическими средствами, психотропными веществами, их прекурсорами и аналогами) — за исключением лиц, совершивших преступления в возрасте до восемнадцати лет;

331 (склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) — за исключением лиц, совершивших преступления в возрасте до восемнадцати лет;

331−1 (склонение спортсмена к использованию вещества и (или) метода, включенных в Республиканский перечень запрещенных в спорте веществ и методов) — за исключением лиц, совершивших преступления в возрасте до восемнадцати лет;

331−2 (умышленное использование в отношении спортсмена вещества и (или) метода, включенных в Республиканский перечень запрещенных в спорте веществ и методов) — за исключением лиц, совершивших преступления в возрасте до восемнадцати лет;

332 (предоставление помещений, организация либо содержание притонов для изготовления, переработки и (или) потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или других одурманивающих веществ) — за исключением лиц, совершивших преступления в возрасте до восемнадцати лет;

ч. 2 ст. 333 (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ, совершенные повторно, либо группой лиц, либо хищение сильнодействующих или ядовитых веществ путем разбоя или вымогательства);

333−1 (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или Государственную границу Республики Беларусь сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ, радиоактивных материалов, огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия массового поражения или средств его доставки, а также иных видов вооружения и военной техники);

ч. 2 ст. 333 (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ, совершенные повторно, либо группой лиц, либо хищение сильнодействующих или ядовитых веществ путем разбоя или вымогательства, а равно в целях совершения преступлений, предусмотренных статьями 124−127, 131, 287, 289−292, 359 и 360 УК);

340 (заведомо ложное сообщение об опасности);

341 (осквернение сооружений и порча имущества);

341−1 (пропаганда или публичное демонстрирование, изготовление, распространение нацистской символики или атрибутики);

342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них);

342−2 (неоднократное нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий);

343−1 (изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера с изображением несовершеннолетнего);

346 (надругательство над историко-культурными ценностями);

349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации);

350 (уничтожение, блокирование или модификация компьютерной информации);

352 (неправомерное завладение компьютерной информацией);

356 (измена государству);

357 (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти);

359 (акт терроризма в отношении государственного или общественного деятеля);

360 (диверсия);

361 (призывы к мерам ограничительного характера (санкциям), иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь);

361−1 (создание экстремистского формирования либо участие в нем);

361−2 (финансирование экстремистской деятельности);

361−3 (участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании или вооруженном конфликте, военных действиях, вербовка либо подготовка лиц к такому участию);

361−4 (содействие экстремистской деятельности);

361−5 (прохождение обучения или иной подготовки для участия в экстремистской деятельности);

362 (убийство сотрудника органов внутренних дел, военнослужащего);

363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок);

364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел);

365 (вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел);

366 (насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг);

367 (клевета в отношении президента Республики Беларусь);

368 (оскорбление президента Республики Беларусь); 369 (оскорбление представителя власти);

369−1 (дискредитация Республики Беларусь);

369−2 (использование иностранной безвозмездной помощи в нарушение законодательства Республики Беларусь);

369−3 (публичные призывы к организации или проведению незаконных собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации или пикетирования либо вовлечение лиц в участие в таких массовых мероприятиях);

370 (надругательство над государственными символами);

375 (умышленное разглашение служебной тайны);

388 (насилие в отношении судьи или народного заседателя);

389 (угроза в отношении судьи или народного заседателя);

391 (оскорбление судьи или народного заседателя);

421 (несоблюдение требований превентивного надзора);

422 (уклонение от превентивного надзора);

423−1 (неисполнение решения о признании организации, деятельности индивидуального предпринимателя экстремистскими, о прекращении деятельности представительства иностранной или международной организации и (или) приостановлении их деятельности).

[/scryt_b]

Есть еще ряд исключений.

[info_b]Полный текст документа можно почитать поссылке.[/info_b]

Кому сократят срок на год?

Также в законопроекте расписано, что сократить срок на год могут тем, кому назначено наказание в виде ограничения либо лишения свободы, к кому было применено условно-досрочное освобождение либо заменялся режим отбытия наказания, а также беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, которым суд отсрочил отбывание наказания.

А также осужденным по следующим статьям:

140 (убийство матерью новорожденного ребенка);

ч. 1 ст. 168 (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста);

ч. 2 ст. 169 (развратные действия);

ч. 2 ст. 170 (принуждение к действиям сексуального характера);

ч. 2 ст. 171−1 (вовлечение в занятие проституцией);

ч. 2 ст. 173 (вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение);

ч.1 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями);

ч.1 ст. 327 (хищение наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов);

ч.1 ст. 328 (незаконный оборот наркотических средств);

ч. 1 ст. 329 (посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений или грибов, содержащих наркотические средства);

330 (нарушение правил обращения с наркотическими средствами, психотропными веществами, их прекурсорами и аналогами);

ч.1 ст. 331 (склонение к потреблению наркотических средств);

ч. 1 ст. 332 (предоставление помещений, организация либо содержание притонов);

ч. 1 ст. 413 (побег из исправительного учреждения);

ч. 2 ст. 424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями);

ч. 2 ст. 425 (бездействие должностного лица);

ч. 2 ст. 426 (превышение власти или служебных полномочий);

429 (незаконное участие в предпринимательской деятельности);

ч.1 ст. 431 (дача взятки);

ч.1, ч. 2 ст. 432 (посредничество во взяточничестве);

455 (злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие власти).

Когда рассмотрят законопроект?

Напомним, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко 12 октября сообщил, что в парламент поступил обещанный властями Беларуси законопроект об амнистии.

По его словам, депутаты планируют рассмотреть документ на следующей неделе. Кроме того, проект об амнистии должны обсудить «с участием представителей общественности, политических партий».

Законопроект об амнистии поступил в парламент Беларуси