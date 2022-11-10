Кубраков рассказал, почему амнистия 4545 уголовников не ухудшит криминогенную обстановку в Беларуси
Нижняя палата белорусского парламента 10 ноября приняла закон об амнистии сразу в двух чтениях. Теперь его отправят в Совет Республики. На заседании Палаты представителей глава МВД Кубраков рассказали, почему освобждение 4545 осуждённых по уголовным статьям не повлияет на обстановку в стране.
“Не значит, что люди, которые будут освобождены, выйдут и останутся один на один с собой на воле. Все списки будут направлены в территориальные органы внутренних дел, и вся информация о них будет в уголовно-исполнительной инспекции. Им будет оказана при необходимости помощь в трудоустройстве, естественно, будет осуществляться определенный контроль. Механизм контроля отработан”, - пообещал синстр внутренних дел Беларуси.
В пресс-службе парламента сообщили, что, согласно предварительным данным при реализации законопроекта предполагается освободить от различных видов наказаний 4545 осужденных, в том числе из мест лишения свободы — 1600 (из них 10 — несовершеннолетних), из исправительных учреждений открытого типа — 500, из уголовно-исполнительных инспекций — 2 445.
Также сократят срок наказания на 1 год 3 950 осужденным, из них 2500 лицам, отбывающим наказание в исправительных учреждениях, 350 — в исправительных учреждениях открытого типа, 1100 — в уголовно-исполнительных инспекциях.
Под амнистию должны попасть:
- несовершеннолетние;
- беременные;
- женщины и одинокие мужчины, имеющих детей в возрасте до 18 лет, за исключением совершивших преступление в отношении несовершеннолетнего;
- лица, достигших общеустановленного пенсионного возраста;
- инвалиды I и II группы;
- больные активной формой туберкулеза, онкологическими заболеваниями, и ВИЧ-инфицированных; ветеранов боевых действий на территории других государств;
- пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, получивших ранения (контузии), увечья, заболевания в период прохождения военной службы или в связи с осуществлением служебной деятельности.
не будут освобождены из вышеуказанных совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, некоторые преступления, относящиеся к категории менее тяжких. Таким лицам предлагается уменьшить срок наказания в виде ограничения и лишения свободы на 1 год.
Амнистия не будет распространяться:
- к которым в течение 2019 — 2022 годов применялись амнистия или помилование и которые вновь совершили умышленное преступление в период неснятой или непогашенной судимости;
- которые на день рассмотрения материалов о применении амнистии полностью не возместили причиненный преступлениями вред (ущерб);
- причинившие преступлением вред здоровью и не возместившие ущерб;
- Злостно нарушающие установленный порядок во время отбывания наказания или иных мер уголовной ответственности;
- допустившие особо опасный рецидив преступлений, либо признанных в установленном порядке особо опасными рецидивистами;
- осужденные к наказанию в виде пожизненного заключения;
- совершившие преступления, указанные в статье 10 законопроекта, в том числе террористической или экстремистской направленности, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов (за исключением лиц, совершивших такие преступления в возрасте до восемнадцати лет);
- Включены в перечень граждан Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства, причастных к экстремистской деятельности, либо в перечень организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности.