Кубраков рассказал, почему амнистия 4545 уголовников не ухудшит криминогенную обстановку в Беларуси

Опубликовано: 10.11.2022 12:27 , Обновлено: 10.11.2022

Нижняя палата белорусского парламента 10 ноября приняла закон об амнистии сразу в двух чтениях. Теперь его отправят в Совет Республики. На заседании Палаты представителей глава МВД Кубраков рассказали, почему освобждение 4545 осуждённых по уголовным статьям не повлияет на обстановку в стране.

“Не значит, что люди, которые будут освобождены, выйдут и останутся один на один с собой на воле. Все списки будут направлены в территориальные органы внутренних дел, и вся информация о них будет в уголовно-исполнительной инспекции. Им будет оказана при необходимости помощь в трудоустройстве, естественно, будет осуществляться определенный контроль. Механизм контроля отработан”, - пообещал синстр внутренних дел Беларуси.

В пресс-службе парламента сообщили, что, согласно предварительным данным при реализации законопроекта предполагается освободить от различных видов наказаний 4545 осужденных, в том числе из мест лишения свободы — 1600 (из них 10 — несовершеннолетних), из исправительных учреждений открытого типа — 500, из уголовно-исполнительных инспекций — 2 445.

Также сократят срок наказания на 1 год 3 950 осужденным, из них 2500 лицам, отбывающим наказание в исправительных учреждениях, 350 — в исправительных учреждениях открытого типа, 1100 — в уголовно-исполнительных инспекциях.

Под амнистию должны попасть:

несовершеннолетние;

беременные;

женщины и одинокие мужчины, имеющих детей в возрасте до 18 лет, за исключением совершивших преступление в отношении несовершеннолетнего;

лица, достигших общеустановленного пенсионного возраста;

инвалиды I и II группы;

больные активной формой туберкулеза, онкологическими заболеваниями, и ВИЧ-инфицированных; ветеранов боевых действий на территории других государств;

пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, получивших ранения (контузии), увечья, заболевания в период прохождения военной службы или в связи с осуществлением служебной деятельности.

не будут освобождены из вышеуказанных совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, некоторые преступления, относящиеся к категории менее тяжких. Таким лицам предлагается уменьшить срок наказания в виде ограничения и лишения свободы на 1 год.

Амнистия не будет распространяться: