Совбез Беларуси начал проверку реагирования на акты терроризма

Опубликовано: 07.12.2022 08:52 , Обновлено: 07.12.2022

Государственный секретариат Совета безопасности решил провести в Беларуси проверку госсистемы реагирования на акты терроризма 7-8 декабря.

В эти дни запланировано передвижение военной техники и личного состава сил обеспечения национальной безопасности.

Кроме того, в Совбезе предупредили, что ограничат движение транспорта на некоторых участках дорог и местности, где будут применять «имитационные средства поражения в учебных целях».

«Приносим извинения за возможные неудобства», — отметили в Совбезе.

Ранее Телеграф писал, что в Вооруженных Силах Беларуси 6 декабря начались занятия по боевой готовности. Одна из целей — «поддержание боевой и мобилизационной готовности на требуемом уровне».

Белорусские военные начали боевую подготовку

Кстати, министр обороны Беларуси Виктор Хренин рассказал в интервью газете Администрации президента (sb.by), что численность кадровой армии Беларуси не достаточна для отражения возможной военной агрессии. Но больше быть тоже не может, так как не выдержит экономика.

В Беларуси армия не «в тех масштабах, которые нужны для отражения агрессии» — Хренин