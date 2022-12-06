Белорусские военные начали боевую подготовку
В Вооруженных Силах Беларуси 6 декабря начались занятия по боевой готовности. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
По данным ведомства, занятия проводят «согласно плану подготовки по предназначению после очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки».
В основном, сообщили в Минобороны, должны пройти тренировки со всеми категориями военных, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления.
Целями в ведомстве назвали:
- «поддержание боевой и мобилизационной готовности на требуемом уровне»;
- «повышение слаженности органов военного управления»;
- «совершенствование практических навыков командиров»;
- «обучение личного состава действиям в различных условиях обстановки».
Как писал ранее Телеграф, министр обороны Беларуси Виктор Хренин рассказал в интервью газете Администрации президента (sb.by), что численность кадровой армии Беларуси не достаточна для отражения возможной военной агрессии. Но больше быть тоже не может, так как не выдержит экономика.
В Беларуси армия не «в тех масштабах, которые нужны для отражения агрессии» — Хренин