Белорусские военные начали боевую подготовку

Опубликовано: 06.12.2022 08:13 , Обновлено: 06.12.2022

В Вооруженных Силах Беларуси 6 декабря начались занятия по боевой готовности. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

По данным ведомства, занятия проводят «согласно плану подготовки по предназначению после очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки».

В основном, сообщили в Минобороны, должны пройти тренировки со всеми категориями военных, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления.

Целями в ведомстве назвали:

«поддержание боевой и мобилизационной готовности на требуемом уровне»;

«повышение слаженности органов военного управления»;

«совершенствование практических навыков командиров»;

«обучение личного состава действиям в различных условиях обстановки».

Как писал ранее Телеграф, министр обороны Беларуси Виктор Хренин рассказал в интервью газете Администрации президента (sb.by), что численность кадровой армии Беларуси не достаточна для отражения возможной военной агрессии. Но больше быть тоже не может, так как не выдержит экономика.

В Беларуси армия не «в тех масштабах, которые нужны для отражения агрессии» — Хренин