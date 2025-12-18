"Сотрудник разведки" Протасевич стал ведущим на СТВ

Опубликовано: 18.12.2025 09:30 , Обновлено: 18.12.2025

Роман Протасевич, осуждённый на 8 лет колонии за события 2020 года и помилованный в 2023 году Президентом, на днях появился в эфире гостелеканала СТВ, но не в роли приглашённого гостя, как это бывало и ранее, а в роли ведущего. У 30-летнего журналиста, которого Александр Лукашенко ранее назвал сотрудником белорусской разведки, теперь своя авторская программа на государственном канале.

Название авторской программы Протасевича - “Без прикрытия”. В ней он пообещал раскрывать белорусам “инсайды, о которых ещё никто не говорил” и которые “обычно обсуждают за закрытыми дверями”.

Дебютный выпуск программы на 5 минут уже можно посмотреть на YouTube. Его Протасевич посвятил недавнему пожару на Игналинской АЭС в Литве, у границы с Беларусью, который ведущий назвал “тестом на ответственность”.

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Напомним, Президент Беларуси Александр Лукашенко в октябре этого года заявил, что Роман Протасевич был сотрудником белорусских спецслужб, причем ещё в бытность работы в запрещённом в Беларуси Telegram-канале. Сам Протасевич эту информацию подтвердил, но о подробностях распространяться не стал.

Лукашенко заявил, что Протасевич всегда был сотрудником спецслужб