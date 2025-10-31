Лукашенко заявил, что Протасевич всегда был сотрудником спецслужб

Опубликовано: 31.10.2025 16:42 , Обновлено: 31.10.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал заявление, назвав Романа Протасевича сотрудником белорусских спецслужб, причем ещё в бытность работы в запрещённое в Беларуси ТГ-канале.

Теперь Александр Лукашенко впервые представил свою версию событий, заявив, что задержание Протасевича было частью спецоперации.

«Долго рассказывать не буду. Протасевич — это сотрудник нашей разведки. Нам надо было его задерживать? А вот вопрос, почему они (рейс Ryanair) в Вильнюс летели, там не сели, а развернулись и в Минск прилетели, сели после звонка, что у них на борту там какая-то взрывчатка… Я говорю: “Ну что, проводите операцию, он же под прикрытием работал этих беглых. Проводите операцию как следует”», — рассказал он.

Лукашенко утверждает, что Протасевич выполнял задание, когда был задержан в Минске: «Он приехал в Грецию, его туда вызвали, он доложил разведчикам все, что нас интересовало, получил задание и летел обратно… Нас обвинили в том, что мы задержали оппозиционера. А он не наш оппозиционер. Мы не задерживали оппозиционера. Вот ввели санкции».

Сам Роман пока это заявление не комментировал. В своем личном ТГ-канале в мае 2025 года он шутил про слухи о своей работе в спецслужбах:

Хроника дела Протасевича: от самолёта до суда и помилования

Роман Протасевич - основатель и редактор Telegram-канала, признанного в Беларуси экстремистским. Работая в редакции канала жестко критиковал Александра Лукашенко, а сам ТГ-канал координировал акции протеста и публиковали материалы о действиях белоруссикх силовиков. Протасевич также был включен в официальный белорусский список террористов.

Роман Протасевич был задержан 23 мая 2021 года после экстренной посадки рейса Ryanair Афины-Вильнюс в Минске. Самолет сел в столице Беларуси из-за сообщения о минировании, переданном белорусскими диспетчерами и которое впоследствии не подтвердилось. Европейский союз и другие западные страны, несмотря на протесты официального Минска, расценили эти действия как «государственный захват заложников» и акт “пиратства”.

Инцидент в итоге вызвал масштабную международную реакцию. В ответ Евросоюз, США, Великобритания и другие страны ввели несколько пакетов жёстких санкций против Беларуси. “Белавиа” тогда было запрещено летать в Европе, а европейским самолётам через Беларусь.

После задержания и признания на камеру Протасевич в апреле 2023 года выступил в суде с последним словом. Журналистка госгазеты «СБ. Беларусь сегодня» Людмила Гладкая процитировала его: «Меня просто использовали. Сначала в Варшаве, потом в Литве. А потом меня просто выкинули […]».

3 мая Минский областной суд приговорил Протасевича к 8 годам колонии. Однако уже 22 мая он сообщил, что был помилован: «И, конечно, безумно благодарен стране и лично президенту за такое решение».

13 июня Лукашенко подтвердил эту информацию, заявив: «Роман Протасевич сделал все, что обещал». По словам Президента, Протасевич поступил так «не потому, чтобы не попасть в тюрьму», а потому что «признался, что неправильно поступил».

В ходе стрима на своём Youtube-канале 7 мая 2024 года Роман Протасевич заявил о том, что суд также вынес решение по поводу компенсации материального вреда, причиненного его действиями, а также действиями двух других фигурантов уголовного дела - Степана Путило и Яна Рудика. По его подсчётам, суммарно осуждённые обязаны выплатить более 24 млн рублей.

“Сказать, что эта сумма астрономическая, значит не сказать ничего. Это огромные деньги”, - заявил Протасевич, отметив, что такую огромную сумму не выплатит за всю свою жизнь ни он сам, ни его “дети, внуки и даже правнуки”.