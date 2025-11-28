МЧС Беларуси обратилось к Литве из-за инцидента на Игналинской АЭС. Что показал радиационный мониторинг?

Опубликовано: 28.11.2025 08:21 , Обновлено: 28.11.2025

Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси направило официальный запрос в Государственную инспекцию по безопасности атомной энергетики Литвы из-за инцидента на Игналинской атомной электростанции. После того, как стало известно о пожаре, вспыхнувшем на станции вечером 25 ноября, белорусские службы провели мониторинг радиационной обстановки на территории Браславского района Витебской области.

О ситуации на Игналинской АЭС, расположенной всего в четырёх километрах от границы с Беларусью, МЧС узнало как и большинство белорусов из литовских средств массовой информации. Официального уведомления от литовских властей белорусское ведомство не получало.

В связи с инцидентом специалисты МЧС провели мониторинг радиационной обстановки на приграничной территории (его осуществляют на потсоянной основе), который не выявил каких-либо превышений контрольных уровней радиационного фона.

Тем не менее, МЧС направило литовской стороне официальное обращение, запросив точные сведения о характере чрезвычайной ситуации на АЭС - “для принятия исчерпывающих мер безопасности”. По состоянию на вечер 27 ноября ответа от литовской стороны не было.

В белорусском ведомстве подчеркнули, что между МЧС Беларуси и Государственной инспекцией по безопасности атомной энергетики Литовской Республики действует Соглашение об оперативном оповещении о ядерной аварии и обмене информацией о ядерных установках и ядерной деятельности. В соответствии с этим соглашением белорусские спасатели по установленным каналам связи проинформировали литовских коллег о готовности при необходимости оказать помощь в ликвидации последствий инцидента.

Ранее Telegraf.news рассказал, что пожар на территории Игналинской АЭС вспыхнул вечером 25 ноября. По данным Департамента пожарной охраны и спасания Литвы, он был “небольшим” и произошёл в одном из помещений самого низкого класса опасности (по информации литовских СМИ, речь о помещении комплекса первичной обработки радиоактивных отходов). Из здания пришлось экстренно эвакуировать девять сотрудников, однако уже через 20 минут пожар удалось локализовать. О полной ликвидации пожара спасатели отчитались ещё через 2 часа, в 19:07.

На литовской АЭС у границы с Беларусью произошёл пожар