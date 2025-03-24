Глава МВД Польши пообещал направить на границу с Беларусью еще 1,5 тыс. пограничников

Опубликовано: 24.03.2025 08:09 , Обновлено: 24.03.2025

Польша планирует направить на границу с Беларусью ещё порядка 1,5 тыс. пограничников. Об этом заявил министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк по итогам инспекции пограничных территорий вместе с премьер-министром страны Дональдом Туском.

Согласно официальным данным, озвученным польскими властями, в настоящее время границу страны охраняют порядка 11 тыс. человек - сотрудников Пограничной службы, солдат польской армии и полицейских. Однако число пограничников на белорусском участке планируется постепенно увеличивать: 500 новых сотрудников поступят на службу уже в этом году, затем планируется добавить ещё тысячу сотрудников.

Кроме того, польские власти решили построить вдоль границы с Беларусью новую дорогу (в основном асфальтированную) вдоль границы. Все эти меры польские власти объяснили борьбой с нелегальной миграцией.

По словам Семоняка, ранее на преодоление забора, возведённого на польско-белорусской границе, у нелегальных мигрантов уходило всего 20 секунд, что делало эту преграду абсолютно неэффективной. Однако за последние годы физическое заграждение было дополнено электронными камерами, датчиками, дополнительным освещением, была расширена буферная зона, что, по словам представителей Варшавы, укрепило их границу.

По оценке премьер-министра, Польша потратила на укрепление границы с Беларусью порядка 3 млрд злотых (то есть более 2,5 млрд рублей в эквиваленте), однако затраты эти польские власти считают оправданными.

“Мы добились почти стопроцентной эффективности в блокировании незаконных переходов. Польша восстановила контроль над своими границами!” - заявил Туск.

«Пусть все закроют»

В начале этого года, как сообщал Telegraf.news, президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя ситуацию с пунктами пропуска на границе с Польшей, заявил, что Беларусь не заинтересована в сообщении с этой страной и не намерен защищать страны ЕС от мигрантов «с петлёй на шее».

«Да хоть все пусть закроют. Мы же туда не ездим, мы туда ничего не возим», — сказал Лукашенко, подчеркнув, что поддерживаемые Польшей санкции сделали торговлю невозможной.

В октябре прошлого года, выступая на II Минской международной конференции по евразийской безопасности, он также заочно обратился к руководству стран Евросоюза и пообещал в сложившихся условиях не стоять «с петлёй на шее на коленях» и не «ловить мигрантов», призвав их делать с мигрантами «то, что хотели» — трудоустраивать и предоставлять равные условия со своими гражданами.