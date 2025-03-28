Швеция перебросила в Польшу "убийц" российских СУ. Зачем?

Опубликовано: 28.03.2025 15:25 , Обновлено: 28.03.2025

НАТО сообщило о первой в истории переброске в Польшу боевых самолетов Швеции, которые будут участвовать в "усиленной миссии воздушной полиции" Североатлантического союза.

Ранее эта страна принимала участие в миссиях НАТО по охране воздушного пространства только над своей территорией в качестве государства-партнера.

Шведские истребители Gripen будут размещены в Польше с апреля вместе с истребителями Eurofighter Typhoons Королевских ВВС Великобритании, сообщили в НАТО.

В Альянсе пояснили, что рассматривают свою “усиленную миссию воздушной полиции” как миссию мирного времени. Североатлантический союз заявил, что его военно-воздушные силы с 2014 года были направлены “на демонстрацию коллективной решимости союзников, демонстрацию оборонительного характера НАТО и сдерживание России от агрессии или угрозы агрессии против союзников по НАТО”.

Ранее во вторник, 25 марта, в Польшу прибыли британские истребители Eurofighter Typhoon.

Швеция, наряду с Финляндией, после 2022 года отказалась от нейтралитета и вступила в НАТО. Однако обе страны до этого строили свои вооруженные силы с учетом угрозы со стороны России, и Gripen был одним из таких проектов.

Реактивные самолеты, созданные шведской аэрокосмической и оборонной компанией Saab AB, были специально созданы для противодействия России. Тогдашний командующий ВВС Швеции Матс Хельгессон заявил в 2019 году, что Gripen был “разработан для уничтожения российского реактивного самолета “Сухой”.

Шведский истребитель может нести различное вооружение, включая AIM-9 Sidewinder, IRIS-T, AIM-120 AMRAAM и ракеты класса “воздух-воздух” Meteor. Для поражения наземных целей он использует управляемые бомбы GBU-12 Paveway, ракеты AGM-65 Maverick и крылатые ракеты KEPD 350 Taurus. Обычно он оснащен пушкой Mauser BK-27.

Согласно заверениям создателей, шведские истребители могут взлетать с гражданских дорог. Истребитель также требует меньшего технического обслуживания, чем некоторые самолеты НАТО, такие как F-16 американского производства.

В свою очередь, истребителт Eurofighter Typhoon созданы в сотрудничестве с Германией, Великобританией, Италией и Испанией. Их конструкция восходит к периоду холодной войны, но с момента поступления на вооружение в 2003 году он претерпел многочисленные усовершенствования.

Двухдвигательный истребитель развивает максимальную скорость более 2448 км/ч, а благодаря продуманной аэродинамической компоновке и дистанционному управлению он является одним из самых маневренных самолетов четвертого поколения. Благодаря усовершенствованной авионике и радару Captor-M (а в более новых версиях - Captor-E AESA), Eurofighter может эффективно вести как ближний бой, так и сражения на дальних дистанциях, утверждают создатели.