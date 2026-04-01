Служба госбезопасности посоветовала латышам не ездить на Пасху в Беларусь - «Независимо от рода занятий»

Опубликовано: 01.04.2026 15:40 , Обновлено: 01.04.2026

Служба государственной безопасности Латвии (СГБ), которая выполняет схожие функции с белорусским КГБ, в преддверии предстоящих пасхальных праздников в очередной раз призвала граждан своей страны не ездить в соседнюю Беларусь и Россию. Причиной, почему латышам, по мнению местных спецслужб, не стоит ездить на праздники к соседям и родным, проживающим по ту сторону границы, в СГБ называют "высокие риски, связанные с разведкой, вербовкой и провокациями".

В латвийской Службе госбезопасности утверждают, что любой человек, “независимо от рода занятий или доступа к защищаемой информации”, может стать “объектом внимания” российских или белорусских спецслужб. Тех, кто собирается на праздники в соседние страны, попугали “агрессивными допросами” и вербовкой.

Латвийская спецслужба даже дала для сограждан подсказку, расписав, как распознать представителя российских или белорусских спецслужб на границе. По мнению СГБ, в отличие от пограничников, те оказывают латышам “необычайно пристальное внимание” и проводят тщательный допрос в попытке выудить информацию о внутриполитической и экономической ситуации в Лавтии, отношении общественности к Украине, военной инфраструктуре НАТО, а также политических взглядах въезжающего в страну.

Кроме того, по версии латвийской СГБ, представители российских или белорусских спецслужб на границе одеты в гражданскую одежду, а не в форму пограничника и задают вопросы, которые не вписываются в компетенцию погранслужбы.

При этом в ведомстве выказали опасения, что если гражданин Латвии окажется в Беларуси и России в “затруднительном положении”, у латвийских служб будут весьма “ограниченные возможности” для оказания помощи согражданам.

Поэтому тем, кто всё же рискнёт отправиться на Пасху или Радоницу в Беларусь или Россию, в СГБ рекомендовали не брать с собой компьютер, флешки и даже личный или рабочий мобильный телефон. Вместо этого латышам предложили воспользоваться запасным телефоном с предоплаченной картой, от которой посоветовали избавиться после поездки, а о любых подозрениях на “контакт” с представителям российских или белорусских спецслужб попросили сообщать в СГБ.

Напомним, активную борьбу с потенциальным шпионажем со стороны Беларуси и России стран Латвия борется не первый год. В прошлом году Сейм Латвии окончательно утвердил поправки к иммиграционному законодательству, которые обязали граждан так называемых третьих стран (включая белорусов) предоставлять перед въездом весьма подробную информацию о себе, своих планах и даже прошлом. За отказ или предоставление ложных сведений предусмотрен внушительный штраф — до 2000 евро. Новые правила должны вступить в силу с 1 сентября этого года.

Штраф за отказ — до 2000 евро. Латвия решила запрашивать у белорусов дополнительную информацию на границе

Между тем, в самой Беларуси также не раз заявляли о том, что спецслужбы соседних стран вербуют белорусов. Так, в 2024 году начальник следственного управления Комитета государственной безопасности (КГБ) Константин Бычек рассказал, как под вербовку польских коллег попали белорусские военные. Тогда уголовные дела в Беларуси были возбуждены против одного белорусского военного и ещё одного гражданина Польши.

«Платили по 3-5 тыс. долларов» – По госТВ рассказали, как белорусских военных «вербуют польские спецслужбы»