«Платили по 3-5 тыс. долларов" – По госТВ рассказали, как белорусских военных «вербуют польские спецслужбы»

Опубликовано: 04.12.2024 10:01 , Обновлено: 04.12.2024

В вечернем эфире гостелеканала "Беларусь 1" 3 декабря показали документальный фильм о том, как белорусских военных "вербуют польские спецслужбы". Подробности уголовных дел, возбуждённых против одного белорусского военного и ещё одного гражданина Польши, которых обвинили в сотрудничестве с военной разведкой Польши, раскрыл начальник следственного управления Комитета государственной безопасности (КГБ) Константин Бычек.

Исходя из информации, озвученной представителем КГБ, Дмитрия Позднякова, который занимал пост заместителя военного коменданта Брестской военной комендатуры, обвинили в измене государству по статье 356 Уголовного кодекса Беларуси.

Как утверждается, он передавал польским спецслужбам информацию о белорусских офицерах и прапорщиках, военных учениях в стране на протяжении более 10 лет, за которую ему платили.

“За приезд и передачу информации получал определенную сумму под подпись. Платили около 3 тысяч долларов, один раз было и 5 тысяч”, - рассказал на камеру сам Поздняков. По данным, озвученным авторами репортажа, за всё время мужчина провёл порядка 20 подобных встреч, получив за свою “работу” в общей сложности около 60 тыс. долларов.

Второй обвиняемый, о котором шла речь в документальном фильме - гражданин Польши Томаш Бероза. Его в Беларуси осудили за шпионаж и агентурную деятельность, также в пользу Республики Польша. Известно, что мужчина ещё после окончания вуза женился на белоруске и переехал в Брестскую область. Здесь он занимался бизнесом, однако его частые поездки на родину белорусские спецслужбы посчитали подозрительными. Согласно предъявленным обвинениям, он “выполнял негласные поручения” для польских спецслужб в Беларуси.

Как сообщил Бычек, обоих мужчин Брестский областной суд 23 ноября 2023 года признал виновными в совершении инкриминируемых им преступлений. Позднякова осудили на 19 лет лишения свободы, Берозу - на 14 лет тюрьмы.

[info_b]Весь документальный фильм телеканала “Беларусь 1” можно посмотреть по ссылке.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что в конце ноября в КГБ Беларуси заявили, что действия властей Польши и Литвы могут рассматриваться “как содействие терроризму”. Такое заявление представитель белорусского КГБ сделал, рассказывая о «ячейках», которые, как утверждают белорусские спецслужбы, действуют на территории соседних с Беларусью стран. Верховный суд Беларуси эти «ячейки» ранее признал «террористической организацией».

КГБ Беларуси обвинил Польшу и Литву в «содействии терроризму»