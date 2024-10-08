Следственный комитет Беларуси завел уголовные дела за заговор и экстремизм ещё на 45 человек

Опубликовано: 08.10.2024 11:23 , Обновлено: 08.10.2024

Ещё 45 человек стали фигурантами уголовных дел, открытых ранее за создание экстремистских формирований и заговор с целью захвата государственной власти. Как рассказали во вторник, 8 октября, в Следственном комитете Беларуси, правоохранители уже начали проводить обыски и арестовывать имущество подозреваемых.

Как пояснили в Следственном комитете, речь идёт об уехавших за границу гражданах, которые там объединились в “псевдоорганы, инициативы и структуры” под руководством экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, которую в Беларуси официально включили в список граждан, причастных к экстремистской деятельности.

[info_b]В рамках “специального производства”, которое позволяет судить людей без их непосредственного участия, самой Тихановской инкриминировали 10 статей Уголовного кодекса, в том числе, заговор с целью захвата власти, создание экстремистского формирования, разжигание социальной вражды, призывы к санкциям и не только. По совокупности обвинений суд приговорил её к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима.[/info_b]

Сторонников Тихановской Следственный комитет обвинили в создании новой “преступной инициативы”, которую те якобы планировали реализовать во время будущей президентской кампании, намеченной на 2025 год.

“Преступный замысел подразумевает консолидацию экстремистов для координации действий в период электоральной кампании в Республике Беларусь. Цели сообщества неизменны: посягательство на конституционный строй, вмешательство извне во внутренние дела, навязывание политического курса, противоречащего национальным интересам нашей страны, деструктивное информационное воздействие, дискредитация либо срыв электоральной кампании, нагнетание напряженности и противостояния в обществе”, - пояснили суть претензий в СК.

По данным ведомства, помимо тех, кого ранее привлекали за участие в запрещённых экстремистских формированиях, появились ещё 22 подозреваемых в уголовном деле, открытом по части 1 статьи 357 Уголовного кодекса. За заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем, им грозит тюремный срок от 8 до 12 лет со штрафом.

Ещё 23 человека из числа участников уличных акций за рубежом, которые, по утверждению СК, “подрывали авторитета Республики Беларусь на международной арене” и “компрометировали действующее руководство страны”, объявили подозреваемыми по уголовному делу, открытому по части 3 статьи 3611 Уголовного кодекса. По ней за участие в экстремистском формировании фигурантам грозит до 6 лет тюрьмы со штрафом.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в мае этого года аналогичным образом СК пригрозил арестовать имущество 102 участников уличных акций за границей. Всех их также объявили подозреваемыми по делу о создании экстремистского формирования и участия в нем, а также в дискредитации Беларуси.

СК пригрозил арестовать имущество 104 белорусов, живущих за рубежом. За что?