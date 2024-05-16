СК пригрозил арестовать имущество 104 белорусов, живущих за рубежом. За что?

Опубликовано: 16.05.2024 13:05 , Обновлено: 16.05.2024

Следственный комитет (СК) сообщил, что получил данные 104 белорусов, "принимавших непосредственное участие в уличных акциях" за границей. Всех их, по информации ведомства, подозревают в создании экстремистского формирования и участия в нем, а также в дискредитации Беларуси. Как рассказали в СК, уже начали проводить обыски в объектах недвижимости белорусов, арестовывать имущество и не только.

По данным следствия, этих людей заметили на митингах в Варшаве, Вильнюсе, Вроцлаве, Белостоке, Брюсселе, Батуми, Праге, Калифорнии, Филадельфии и не только. Как рассказали в СК, 25 марта 2024 года “небольшая часть представителей экстремистских формирований активно поддержала призыв [Светланы] Тихановской по проведению “Дня воли” в различных странах”.

Уличные акции, по информации ведомства, “сопровождались использованием националистической символики, оскорбительными лозунгами, разжигающими социальную вражду среди белорусов, призывами к экономическому и политическому давлению на нашу страну”.

Перечень конкретных людей СК не привел, однако отметил, что “список постоянно пополняется”. В ведомстве заявили, что уже получили информацию о принадлежащих им объектах недвижимости и имуществе в Беларуси.

“В настоящее время проводятся следственные действия, в том числе осмотры, обыски, наложение ареста на имущество и иные процессуальные мероприятия”, - рассказали СК.

Там пообещали принять “исчерпывающие меры по обеспечению неотвратимости наказания и возмещению ущерба, в том числе в рамках специального производства”.

[info_b]Специальное производство – производство по уголовному делу в отношении обвиняемого, который находится за пределами Беларуси и уклоняется от явки в орган, который ведет уголовный процесс.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказывал, что Генеральная прокуратура Беларуси направила в Верховный Суд уголовное дело в отношении участников экстремистского формирования “Аналитики Светланы Тихановской”. В списке — 20 белорусов, в отношении обвиняемых ведут специальное производство.

Генпрокуратура обвинила 20 белорусов в создании экстремистского формирования «Аналитики Светланы Тихановской»