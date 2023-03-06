Тихановскую приговорили к 15 годам тюрьмы

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Опубликовано: 06.03.2023 15:15 , Обновлено: 06.03.2023

Минский городской суд 6 марта огласил заочный приговор Светлане Тихановской, Павлу Латушко и другим фигурантам дела.

Так, Тихановской заочно дали 15 лет лишения свободы в колонии общего режима, Латушко — 19 лет тюрьмы.

Обновлено В свою очередь другим фигурантам дела, Марии Мороз, Ольге Ковальковой и Сергею Дылевскому судья дал по 12 лет колонии. Женщинам — общего режима, мужчине — усиленного.

Вот как проходил суд:

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[info_b]К слову, 27 февраля гособвинитель потребовал дать Тихановской и Латушко по 19 лет тюрьмы. Остальным — по 12 лет исправительной колонии.[/info_b]

Ранее в СК сообщали, что в рамках «специального производства» (которое позволяет судить людей без их участия) Тихановской инкриминировали 10 статей Уголовного кодекса РБ. Латушко — 8. Среди обвинений — заговор с целью захвата власти, создание экстремистского формирования, разжигание социальной вражды, призывы к санкциям и не только.

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