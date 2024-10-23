Сколько подписей нужно собрать белорусам, чтобы пойти в президенты? Карпенко напомнил о "процедуре" выдвижения

Опубликовано: 23.10.2024 13:16 , Обновлено: 23.10.2024

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Беларуси Игорь Карпенко напомнил, сколько подписей нужно собрать белорусам для выдвижения в кандидаты в президенты. Сегодня, 23 октября, стало известно, на какую дату назначили эту электоральную кампанию.

Так, желающим принять участие в президентской гонке нужно собрать не меньше 100 тыс. подписей . А затем отнести в ЦИК, где их должны пересчитать и проверить подлинность. “Порядок проведения президентской кампании процедурно не поменялся”, - отметил Карпенко.

Он также напомнил, что регистрацией и инициативных групп по выдвижению кандидатов на пост главы государства, и впоследствии самих кандидатов, а также подведением итогов выборов занимается исключительно Центризбирком, передало агентство БелТА.

Ранее Telegraf.news сообщал, что в ЦИК назвали дату выборов президента страны в 2025 году. Ее 23 октября определили депутаты Палаты представителей Национального собрания.

ЦИК назвал дату выборов президента Беларуси в 2025 году

Также мы писали, что Карпенко объяснил, почему выборы решили провести именно в этот день. По его словам, из-за того, что в новую должность избранный президент должен вступить в течение двух месяцев, выбранная дата на полгода сократит срок полномочий действующего главы государства Александра Лукашенко.

Не «внеочередные» выборы? Глава ЦИК объяснил, почему парламент сократил полномочия Лукашенко на полгода