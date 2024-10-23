Не "внеочередные" выборы? Глава ЦИК объяснил, почему парламент сократил полномочия Лукашенко на полгода

Опубликовано: 23.10.2024 12:46 , Обновлено: 23.10.2024

Председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко объяснил, почему выборы решили провести 26 января 2025 года. По его словам, из-за того, что в новую должность избранный президент должен вступить в течение двух месяцев, выбранная дата на полгода сократит срок полномочий Александра Лукашенко, что, в свою очередь, не исключает его права баллотироваться на очередной срок.

Председатель ЦИК добавил, что при этом выборы “не будут являться внеочередными”. Так, в соответствии со ст. 81 Конституции Беларуси, проведение внеочередных выборов возможно, если должность президента “оказалась вакантной”, подчеркнул Игорь Карпенко. Он отметил, что подобный опыт, когда выборы главы государства проходят ранее окончания президентского срока полномочий, “уже имеется в нашей стране”.

“В 2006 году выборы президента Беларуси были проведены на несколько месяцев раньше. Практика организации выборов до истечения срока полномочий президента имеется в ряде стран, например, в Кыргызстане, Узбекистане, чему предшествовали проведённые в указанных государствах конституционные референдумы”. При этом Карпенко добавил, что заблаговременное проведение выборов “учитывает и возможность проведения второго тура голосования”, если в первом никто из кандидатов не наберёт абсолютного большинства голосов.

Кроме того, глава Центризбиркома отметил, что в следующем году заканчивается очередная пятилетка, в связи с чем нужно “проанализировать итоги” и определить “дальнейший стратегический курс развития страны”, в определении которого президент играет “ключевую роль”. По мнению Игоря Карпенко, вступление в должность вновь избранного главы государства в начале 2025 года позволит ему “осуществить свои полномочия на начальной стадии стратегического планирования”.

Более того, председатель ЦИК подчеркнул, что проведение выборов в январе “видится вполне обоснованным”, поскольку зимой “минимальное количество граждан” уезжает на дачи и в отпуск, что, в свою очередь, “исключает неудобства, связанные с удалённостью участков для голосования” по месту регистрации от той локации, где фактически находится избиратель.

”…Проведение выборов весной и летом сопряжено с загруженностью местных органов власти в сфере сельского хозяйства, отпускной порой, вступительной кампанией в колледжи и вузы, подготовкой к новому учебному году учреждений образования, где, как правило, располагается большое количество участков для голосования”, — подытожил Игорь Карпенко, передало информагентство БелТА.

Ранее Telegraf.news писал, что Александр Лукашенко 10 августа заявил, что белорусы уже должны готовиться к тому, что в стране будет “другой президент”. Однако заверил, что это произойдёт не из-за желания покинуть пост, а из-за жизненных обстоятельств.

Лукашенко призвал белорусов готовиться к «другому» президенту из «нового поколения». Когда?