Сколько литовских фур выехало из Беларуси? В Вильнюсе назвали взаимоисключающие цифры

Опубликовано: 13.01.2026 12:18 , Обновлено: 13.01.2026

Литовская ассоциация перевозчиков Linava наконец дала подтвержденное количество грузовиков и прицепов, которые после осеннего кризиса застряли в Беларуси. Цифра оказалась в разы меньше, чем заявляли представители ассоциации до этого. А в таможне этой страны и вовсе рассказали о возвращении грузовиков из Беларуси.

В Linava теперь утверждают, что кризис затронул, как минимум, 113 литовских компаний и 913 транспортных средств. В Литве опасаются, что по истечении 4-месячного срока машины могут быть конфискованы.

Напомним, что ранее, по словам председателя литовской ассоциации Эрландаса Микенаса, в Беларуси находились 4 тысячи литовских грузовиков и прицепов. Однако точная цифра оказалась в 4 раза меньше.

Всем литовским перевозчикам предложили передать данные в ассоциацию по стандартной форме, где следовало указать:

номерной знак;

тип (тягач, прицеп или другой);

потенциальную рыночную стоимость;

место изъятия и другие данные.

«Это только те случаи, которые были официально представлены ассоциации в соответствии с запрошенной структурой данных, поэтому реальный масштаб выше. Данные предоставлены только членами ассоциации Linava и некоторыми компаниями, не входящими ни в одну ассоциацию», — продолжают настаивать в Linava.

Таможня Литвы объявила о возвращении грузовиков

Со своей стороны, литовская таможня после дополнительной проверки подсчитала, что к 12 декабря 2025 года в Литву не вернулось 463 «головы» и прицепов.

В литовской таможне настаивают, что на самом деле некоторые грузовики из их списка впоследствии вернулись в страну. И на 9 января в таможне считают, что в Беларуси застряли 261 фура и прицеп.

«Согласно неоднократно пополняемому списку Linava, 165 тягачей (как Linava, так и нет) и 96 прицепов (как Linava, так и нет) не вернулись в Литву», — заявила таможенная служба.

Мало того, Таможенное управление Литвы настаивает, что 25 транспортных средств из предоставленного списка уже более одного раза покидали Беларусь и возвращались в/из Беларуси после открытия границы.

«Следует отметить, что грузовики, зарегистрированные в Литве, продолжают курсировать в Беларусь и обратно, поэтому ситуация на границе с Беларусью практически не изменилась», — говорится в ответе.

Международный союз транспорта запросил у Минска объяснения запрета на выезд литовским грузовикам

Перевозчики не согласны?

Тем не менее, литовский общественный вещатель LRT (Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija) со ссылкой на несколько перевозчиков утверждает, что как минимум часть фур так и не может покинуть Беларусь.

«Там припаркована всего одна машина, — сказал Александр Василевский, владелец вильнюсской компании «Лентранса», в которой работают 78 человек. — Все по-прежнему на своих местах».

По его словам, белорусская сторона практически ежедневно требует оплатить 120 евро в сутки за нахождение там фуры. Но он не спешит это делать: «Если вы оплатите этот счет, это не значит, что вы оттуда уедете».

Что касается водителей литовских фур, то, по словам перевозчика, они в большинстве — белорусы. «Они либо сидели дома, ожидая звонка, либо шли работать на другой машине. Сейчас они работают на другой машине в моей компании, у них есть работа», — сказал он.

Директор другой логистической компании Матейкис заявил, что получил уведомление о возможной конфискации его застрявшего грузовика. По его словам, если он не оплатит охрану фуры до 3 февраля, будут подготовлены документы для конфискации.

Литовские грузовики не смогли покинуть Беларусь после того, как Вильнюс 29 октября 2025 года принял решение закрыть границу с Беларусью в связи с так называемым кризисом воздушных шаров, пролетавших из Беларуси с контрабандой и мешавших работе аэропорта. В ответ власти Беларуси запретили передвижение по территории страны литовских фур и обязали переместить их на специальные площадки под охрану МВД (Министерства внутренних дел) Беларуси.

Правительство Литвы открыло границу с Беларусью 20 ноября. Тем не менее транспортные средства, принадлежащие литовцам и задержанные на белорусских стоянках рядом с пограничными КПП (контрольно-пропускными пунктами), так и не смогли выехать в Литву.

«Мы ждём ответа от нашего правительства, иначе решения не будет. Пока они не начнут переговоры, ничего не произойдёт», — сказал один из перевозчиков.

Напомним, что во время заседания Совета безопасности Беларуси 9 декабря президент Александр Лукашенко призвал власти Литвы садиться за стол переговоров, чтобы вернуть литовским перевозчикам застрявшие здесь грузовики. Скоропортящиеся грузы Лукашенко предложил выкупить, а для возврата самих грузовиков озвучил три конкретных условия.

Лукашенко назвал 3 условия для возвращения литовских грузовиков — «Верните деньги»