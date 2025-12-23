Международный союз транспорта запросил у Минска объяснения запрета на выезд литовским грузовикам

Опубликовано: 23.12.2025 14:50 , Обновлено: 23.12.2025

Глава литовской ассоциации перевозчиков Linava Эрландас Микенас заявил, что Международный союз автомобильного транспорта (IRU) ещё несколько недель назад обратился к белорусским властям с просьбой объяснить причины задержания литовских грузовиков, а также предоставить информацию об их количестве и местонахождении, но ответа до сих пор не получил.

В Минске пока не комментировали данное заявление. Однако ранее президент Беларуси Александр Лукашенко публично назвал три требования, после выполнения которых литовские перевозчики смогут забрать свои грузовики. Среди них были: начало переговоров на уровне МИДов и решение финансовых вопросов, связанных с санаторием «Беларусь» и инвестициями «Беларуськалия» в Клайпедский порт, заблокированными из-за санкций.

«Сегодня мы снова обратились в IRU. (…) Насколько мы понимаем, Беларусь уклоняется от прямых вопросов, заданных IRU, (…) потому что странно так долго не предоставлять данные», — рассказал Микенас агентству BNS.

При этом глава Linava заявил, что ни один литовский грузовик не выехал с белорусских стоянок, куда они попали после начала кризиса на границе.

В самой Литве власти и бизнес спорят из-за количества застрявших грузовиков и путей решения ситуации. По словам Эрландаса Микенаса, в Беларуси находятся 4 тысячи литовских грузовиков и прицепов, и ни один из них не вернулся. Так глава Linava ответил на заявление премьера Литвы, который ранее утверждал, что часть грузовиков уже покинула Беларусь.

«Пусть премьер-министр сначала выслушает нас и примет план действий, которого мы ждали с самого начала кризиса, и пусть он не верит слухам, распространяемым неизвестно кем. Насколько нам известно, ни один грузовик не покинул территорию стоянок и не был отпущен», — заявил Микенас агентству BNS во вторник, уточнив, что он также запрашивал информацию у Польши на случай, если литовские грузовики покидали Беларусь через её границу.

По словам главы Linava, на данный момент даже у ассоциации нет точных цифр.

«Если государство хочет рассчитать точное число, это должно сделать Министерство транспорта и связи, и все перевозчики должны предоставить эти данные. Наши данные превышают как цифры, объявленные премьер-министром, так и Таможенным управлением, и даже больше, но сбор информации еще продолжается, и мы еще не собрали все данные», — отметил Микенас.

Ранее литовская таможня объявила, что в Беларуси застряли 185 литовских грузовиков и полуприцепов. Однако Linava продолжает настаивать, что в Беларуси стоят около 4 тысяч транспортных средств, из которых 1,25 тысячи — грузовики. Примерно такую же цифру (более 1000 грузовиков) называли ранее и белорусские власти.