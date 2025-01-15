Сколько белорусов получили ВНЖ в Польше в 2024 году? В Управлении по делам иностранцев озвучили статистику

Опубликовано: 15.01.2025 18:37 , Обновлено: 15.01.2025

Сотрудники Управления по делам иностранных граждан Польши опубликовали данные, в которых рассказали о количестве эмигрантов из Беларуси, получивших в 2024 году временный вид на жительство (ВНЖ). Кроме жителей нашей страны, в ведомстве также поделились информацией о легализованных украинцах.

Согласно данным польского Управления по делам иностранцев, всего в прошлом году госорганы вынесли 397 тысяч решений по делам о разрешении пребывания, 347 тысяч из которых — положительные. Больше всего ВНЖ ожидаемо получили жители Украины — 218 тысяч человек. Несмотря на то, что белорусы оказались на втором месте, количество обладателей документа гораздо ниже — 42 тысячи человек.

К слову, недавно Польша решила сократить количество выдаваемых виз. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Хенрика Мосьцицкая-Дендис, комментируя принятый в декабре 2024 года пакет законопроектов, направленных на ужесточение визовой системы. По словам замминистра, эти меры необходимы, чтобы «сделать количество виз более реалистичным по отношению к потребностям польской экономики и возможностям польского академического сообщества».

Она признала, что в последние годы Польша выдавала чрезмерное количество виз «без какой-либо связи с потребностями польской экономики в разрешениях на работу», и предыдущие меры не были эффективными. Мосьцицкая-Дендис выразила надежду, что новые правила помогут исправить ситуацию.

Польша решила ужесточить правила выдачи виз белорусам

Также мы рассказывали о подробностях нового визового скандала. Дело в том, что Верховная контрольная палата Польши огласила результаты проверки в Министерстве иностранных дел, проведенной в 2024 году. В числе прочего внешнеполитическое ведомство страны обвинили в незаконной выдаче 95 545 виз в 2020-2023 годах.

Контрольная палата Сейма обвинила МИД Польши в незаконной выдаче виз десяткам тысяч белорусов