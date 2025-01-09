Польша решила ужесточить правила выдачи виз белорусам

Опубликовано: 09.01.2025 09:06 , Обновлено: 09.01.2025

Польша решила сократить количество выдаваемых виз. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Польши Хенрика Мосьцицкая-Дендис, комментируя принятый в декабре 2024 года пакет законопроектов, направленных на ужесточение визовой системы.

По словам замминистра, эти меры необходимы, чтобы «сделать количество виз более реалистичным по отношению к потребностям польской экономики и возможностям польского академического сообщества».

Она признала, что в последние годы Польша выдавала чрезмерное количество виз «без какой-либо связи с потребностями польской экономики в разрешениях на работу», и предыдущие меры не были эффективными. Мосьцицкая-Дендис выразила надежду, что новые правила помогут исправить ситуацию.

Спикер МИД Польши Павел Вронский отметил, что после «длительного периода хаоса» в связи с выдачей виз Польша пытается восстановить контроль над всей системой и «ввести базовый порядок». По его словам, принятые законопроекты должны решить проблему избыточной выдачи разрешений на работу. Он также выразил надежду, что новые правила заработают с конца первого квартала 2025 года.

Как [link href=“https://www.pap.pl/aktualnosci/msz-w-sprawie-wiz-za-lapowki-na-filipinach-brak-dowodow-na-udzial-urzednikow-w-tej” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщило [/link] агентство PAP, Польша выдала 47% всех виз, выданных в Шенгенской зоне в период с 2020 по 2023 годы.

Ранее журналисты Telegraf.news узнали подробности нового визового скандала. Дело в том, что Верховная контрольная палата Польши огласила результаты проверки в Министерстве иностранных дел, проведенной в 2024 году. В числе прочего внешнеполитическое ведомство страны обвинили в незаконной выдаче 95 545 виз в 2020-2023 годах.

Контрольная палата Сейма обвинила МИД Польши в незаконной выдаче виз десяткам тысяч белорусов