СК передал уголовное дело против Герасимени в прокуратуру

Опубликовано: 12.10.2022 16:16 , Обновлено: 12.10.2022

Следственный комитет сообщил, что передал уголовное дело против белорусской спортсменки, медалистке Олимпийских Игр Александры Герасимени генеральному прокурору для направления суд.

«Главным следственным управлением Следственного комитета в порядке специального производства окончено предварительное расследование в отношении Александры Герасимени и Александра Опейкина — руководителей так называемого белорусского фонда спортивной солидарности», — заявили в ведомстве.

Напомним, две недели назад, 29 сентября СК начал против Герасимени «специальное производство», которое позволяет судить белорусов заочно. спортсменку обвинили по ч.3 ст.361 Уголовного кодекса — «призывы к мерам ограничительного характера (санкциям), иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности» Беларуси.

[info_b]«Специальное производство» — это процесс по уголовному делу в отношении обвиняемого, который выехал из страны и не явился в орган, ведущий дело.[/info_b]

Известно, что Александра Герасименя сейчас живет за границей. Поэтому ей заочно грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, что в Следственном комитете Беларуси 28 сентября рассказали, против кого еще начали или планируют начать «специальное производство», которое позволяет судить людей без их участия. В список попали участники и руководители организации, которые ранее власти признали экстремистскими.

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Как ранее писал Телеграф, в конце июля Александр Лукашенко подписал Закон «Об изменении Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь», согласно которому белорусов, находящихся за границей, могут осудить без его участия, заочно.

Новость Телеграф

А недавно в парламент поступил законопроект, согласно которому белоруса могут лишить гражданства «в связи с наличием вступившего в законную силу приговора суда, подтверждающего участие этого лица в экстремистской деятельности или причинение им тяжкого вреда интересам Республики Беларусь, – если такое лицо находится за пределами Республики Беларусь».

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