СК объявил о завершении дела об атаке дрона на базу минского ОМОНа

Опубликовано: 14.11.2024 08:08 , Обновлено: 14.11.2024

В Следственном комитете Беларуси сообщили о завершении уголовного дела об атаке дрона на базу минского ОМОНа, которая произошла в сентябре 2021 года. По версии следствия, фигурантами стали участники террористической организации «Супраціў» Павел Кулаженко и бывший военный Виталий Потехин. Оба находятся за границей.

В СК утверждают, что Потехин «при содействии неосведомлённых контрабандистов” переместил из Украины дрон с большой грузоподъёмностью и на протяжении нескольких месяцев готовился к “реализации преступного плана”.

В пресс-службе ведомства заявили, что ночью на территории своего участка в Минском районе обвиняемый “экспериментировал с составом зажигательной смеси и тренировался управлять беспилотником”. Впоследствии, по мнению СК, он “модернизировал летательный аппарат, установив устройство сброса груза и видеокамеру».

По данным следствия, Кулаженко был одним из основателей организации “Супраціў”, которую впоследствии признали террористической. В Следственном комитете заявили, что её члены “занимались запугиванием сотрудников госорганов и СМИ, повреждая их автомобили и бросая камни в окна”.

Однако самой крупной акцией, по мнению правоохранителей, стала атака с дрона на базу столичного ОМОН. Так, по версии следствия, в ночь с 24 на 25 сентября 2021 года с помощью беспилотника Потехин сбросил две пятилитровые бутылки с зажигательной смесью на базу ОМОН.

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По каким статьям обвиняют?

В зависимости от роли и действий каждого, Кулаженко и Потехину, заочно предъявлены обвинения по:

ч. 3 ст. 289 (Акт терроризма, совершенный организованной группой);

ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 289 (Покушение на акт терроризма, совершенный повторно, организованной группой);

чч. 1, 2 ст. 290−4 (Создание организации для осуществления террористической деятельности, руководство и участие в такой организации);

чч. 1, 2 ст. 290−5 (Создание, руководство и участие в организации, которая признана террористической);

ч. 2 ст. 295−3 (Незаконные изготовление, хранение и ношение предмета, поражающее действие которого основано на использовании горючих веществ, совершенные повторно, группой лиц по предварительному сговору);

ч. 1 ст. 357 (Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем);

чч.1, 2 ст. 361−4 (Иное содействие экстремистской деятельности, совершенное повторно).

В Следственном комитете добавили, что на имущество обвиняемых также наложили арест общей стоимостью около 240 тысяч рублей.

Ранее Telegraf.news писал, что ещё 45 человек стали фигурантами уголовных дел, открытых ранее за создание экстремистских формирований и заговор с целью захвата государственной власти. Как рассказали во вторник, 8 октября, в Следственном комитете Беларуси, правоохранители уже начали проводить обыски и арестовывать имущество подозреваемых.

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