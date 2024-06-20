В Минске вынесли заочный приговор советнику Тихановской Вечёрко. Сколько лет дали?

Опубликовано: 20.06.2024 18:57 , Обновлено: 20.06.2024

Генеральная прокуратура Беларуси поддержала обвинение по уголовному делу в отношении Франтишека Вечёрко, который являлся советником Светланы Тихановской (ее окружение признали ранее экстремистским сообществом) во время президентской кампании 2020 года и позднее. В феврале текущего года гражданину Беларуси предъявили обвинение по 9 статьям УК РБ, однако окончательный приговор вынесли только сейчас.

“Поскольку обвиняемый скрылся от правосудия, уголовное дело в отношении его рассмотрено в порядке специального производства, при этом соблюдены общие правила судебного разбирательства”, — отметили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Беларуси.

В итоге Минский городской суд заочно признал Франтишека Вечёрко виновным в следующих преступлениях:

заговор с целью захвата государственной власти; организация в Беларуси массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок; публичные призывы к захвату власти, совершению акта терроризма и иных действий, направленных на причинение вреда нацбезопасности Беларуси; создание и руководство экстремистским формированием; клевета в отношении президента Беларуси; иные преступления.

В общей совокупности его приговорили к лишению свободы на 20 лет с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима. Также Франтишеку Вечёрко назначили штраф в размере 1500 БВ (60 тысяч белорусских рублей).

[info_b] Франтишек Вечёрко – журналист и политический деятель. В 2005-2008 годах учился на журфаке БГУ, однако впоследствии его отчислили. Затем белорус продолжил обучение в Европейском гуманитарном университете.

Свою политическую деятельность начал в 2006 году, присоединившись к штабу кандидата в президенты Александра Милинкевича. С октября 2020 года являлся советником по международным отношениям экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что в отношении Олега Ковригина, основателя медцентра «Новое зрение», Следственный комитет Беларуси начал специальное производство. Против обвиняемого, который находится за пределами Республики и “уклоняется от явки в милицию”, завели уголовное дело по 10 статьям.

СК Беларуси начал спецпроизводство по 10 статьям УК в отношении основателя медцентра «Новое зрение»