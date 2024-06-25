В Бресте заочно вынесли приговор блогеру Пауку и певице Левчук. Сколько лет дали?

Опубликовано: 25.06.2024 09:34 , Обновлено: 25.06.2024

В Брестском областном суде вынесли приговор Андрею и Ольге Паук, певице Маргарите Левчук, а также другим белорусам, которых ранее обвинили в ряде преступлений экстремистской направленности. В прокуратуре добавили: поскольку они скрылись от правосудия, уголовное дело рассмотрели в порядке специального производства, то есть заочно, без их непосредственного присутствия.

[info_b]Специальное производство – это производство по уголовному делу в отношении обвиняемого, который находится за пределами Беларуси и уклоняется от явки в орган, ведущий уголовный процесс.[/info_b]

В итоге Брестский областной суд признал Андрея и Ольгу Паук виновными по следующим статьям:

руководство экстремистским формированием;

сбор денег и иного имущества для заведомого обеспечения экстремистской деятельности группой лиц по предварительному сговору;

разжигание иной социальной вражды и розни;

клевета в отношении президента Беларуси;

оскорбление главы государства и представителей власти;

незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных, и др.

Андрея Паука заочно приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии усиленного режима со штрафом в размере 5 тысяч базовых величин (200 тысяч белорусских рублей). Ольга Паук получила 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 2,5 тысячи базовых величин, что на сегодняшний день составляет 100 тысяч рублей.

По этому же приговору осудили Маргариту Левчук, Илью Соленкова и Владислава Новожилова за участие в экстремистском формировании и совершении “ряда иных преступлений”, сообщили в ведомстве. Они приговорены к срокам от 6 до 8 лет лишения свободы со штрафом от 500 БВ до 800 БВ. В свою очередь Александра Чаховского осудили за оскорбление представителя власти и надругательство над государственными символами — по совокупности преступлений ему назначили арест сроком на 3 месяца.

Ранее Telegraf.news писал, что Генеральная прокуратура Беларуси поддержала обвинение по уголовному делу в отношении Франтишека Вечёрко, который являлся советником Светланы Тихановской (её окружение признали ранее экстремистским сообществом) во время президентской кампании 2020 года и позднее. В феврале текущего года гражданину Беларуси предъявили обвинение по 9 статьям УК РБ, однако окончательный приговор вынесли только сейчас.

В Минске вынесли заочный приговор советнику Тихановской Вечёрко. Сколько лет дали?