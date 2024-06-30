Шольц и Макрон отказались давать деньги Польше и Литве на строительство укреплений на границе с Беларусью

Опубликовано: 30.06.2024 09:45 , Обновлено: 30.06.2024

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил категорически против увеличения финансирования совместных оборонных проектов за счёт средств из бюджета Евросоюза. Таким образом, он отверг требования властей Польши и стран Балтии выделить дополнительные средства на строительство укреплений на границе с Беларусью. Аналогичную позицию по данному вопросу озвучил и президент Франции Эммануэль Макрон.

Данный вопрос поднимался на недавнем саммите ЕС и, как написала немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, вызвал горячие споры среди европейских политиков.

По словам брюссельского корреспондента издания Томаса Гучкера, “последней надеждой” Польши и стран Балтии остается глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая поддержала идею вновь выделить средства на оборонные проекты этих стран, включая возведение дополнительных заградительных сооружений на границе с Беларусью и Россией. Предварительную стоимость таких проектов в одной только Польше оценили в 2,5 млрд евро.

Однако Олаф Шольц выразил категорическое несогласие, заявив, что не позволит и впредь закупать танки и другую военную технику на европейские деньги. На пресс-конференции канцлер изложил свою позицию “как никогда четко”. Он отказался финансировать вооружения посредство еврооблигаций, подчеркнув, что общие долги не соответствуют договорам ЕС.

По данным Frankfurter Allgemeine Zeitung, уже после саммита ЕС Шольц особо подчеркнул, что оборона - это дело непосредственно государств-членов, а Евросоюз может только “продвигать промышленные процессы” и поддерживать исследования и разработки в области вооружений.

“Должен ли ЕС взять на себя общий долг для финансирования вооружений? Ответ: нет. Должны ли расходы на национальную оборону рефинансироваться из бюджета ЕС? Ответ: нет”, - категорично заявил немецкий канцлер.

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В свою очередь его французский коллега Эммануэль Макрон идею с еврооблигациями поддержал, но заявил, что хотел бы инвестировать средства в европейскую промышленность, в которой Франция играет ведущую роль.

По данным Frankfurter Allgemeine Zeitung, своё возмущение такой позицией Германии и Франции выразили не только премьер-министр Польши Дональд Туск, но представители Греции, Эстонии, Дании и других стран союза. Под их давлением в итоговый документ, принятый по итогам саммита, было внесено лишь одно изменение, хотя Германия настаивала на внесении 17 поправок. Внесённая в документ поправка касается совместной поддержки оборонных инициатив.

В результате Дональд Туск во время пресс-конференции по итогам саммита ЕС, заявил, что Польша удалось достичь “100% того, что мы ожидали, с точки зрения проектов обороны и безопасности”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Польша, Литва, Латвия и Эстония на этой неделе призвали Евросоюз построить линию обороны вдоль границы блока с Беларусью и Россией, чтобы защитить ЕС от потенциальных военных угроз, в том числе, исходящих от Москвы, и выделить на это средства из союзного бюджета.

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