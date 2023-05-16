"Просто заявление" - Постпред Минска в ООН рассказал, почему ядерное оружие ещё не в Беларуси

Опубликовано: 16.05.2023 21:23 , Обновлено: 16.05.2023

Постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков заявил 16 мая, что в стране ещё ничего не делали для размещения ядерного оружия, как это обещал президент РФ Владимир Путин.

“Это объявление о размещении тактического ядерного оружия в Республике Беларусь – прежде всего, это просто заявление. Ничего в практическом плане в этом отношении не было сделано”, - уточнил белорусский дипломат во время дебатов между Беларусью и Словенией. Обе страны претендуют на кресло непостоянного члена Совбеза ООН на 2024-25 годы.

По словам Валентина Рыбакова, решение разместить в Беларуси российское ядерное оружие - это попытка “защищать себя от любых поступающих угроз и вызовов, с которыми страна сталкивается”.

“Могу вас заверить, что какое-либо решение в этой области будет принято, это будет решение властей Беларуси, а не каких-то других властей, как это подразумевалось в вопросе”, – заявил Рыбаков в ответ на вопрос литовского дипломата, не считает ли он размещение российского ядерного оружия в Беларуси противоречащим “Будапештскому меморандуму”.

Ранее Телеграф сообщил, что в министерстве обороны России 3 мая объяснили, зачем им нужно размещать ядерное оружие на территории Беларуси. В ведомстве этот шаг назвали “дополнительными мерами по обеспечению безопасности Союзного государства России и Беларуси” и “ответом на эскалацию со стороны НАТО”.

В Миноброны РФ объяснили, зачем Москве ядерное оружие в Беларуси