Севастополь атаковали морские дроны – Минобороны РФ

Опубликовано: 24.10.2023 09:39 , Обновлено: 24.10.2023

Министерство обороны России сообщило во вторник, 24 октября, что около 04:00 военные обнаружили три безэкипажных катера в северной части Черного моря. Как утверждают в российском военном ведомстве, водные дроны принадлежали Военно-морским силам Украины, а обнаружить их удалось благодаря "техническим средствам наблюдения".

Российским военным пришлось открыть огонь противодиверсионными ракетно-бомбовыми комплексами по району обнаружения безэкипажных катеров, после чего на внешнем рейде Севастопольской бухты решили провести “комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий”.

Эту информацию также подтвердил назначенный Москвой губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

“Громкие звуки — это на внешнем рейде — Черноморский флот отбивает возможную атаку подводных диверсионных сил и средств противника”, - написал он в своём официальном телеграм-канале.

Развожаев также предупредил жителей региона, которые засыпали местные чаты сообщениями о “громких взрывах”, о “профилактических мероприятиях” Черноморского флота по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами противника, которые были предварительно запланированы на 07:40 - 09:00. По его словам, флот планировал провести “стрельбу из реактивных бомбометов и гранатометание с катеров”.

“Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее”, - заявил губернатор.

Отметим, что в Украине официальные лица не комментировали эти заявления российской стороны. Однако, ранее в Киеве уже признавали, что используют морские дроны для диверсий и атак в Крыму. Так, в августе Служба безопасности Украины (СБУ) обнародовала видекадры с моментом июльской атаки на Крымский мост. Согласно заявлению главы СБУ Василия Малюка, удар по опоре моста был нанесен с помощью экспериментального морского дрона.

СБУ показала новые видео удара экспериментальными морскими дронами по Крымскому мосту

А чуть ранее украинские СМИ со ссылкой на СБУ рассказали о спецоперации украинских служб, в результате которой морской дрон успешно атаковал российский военный десантный корабль «Оленегорский горняк».

Украинский морской дрон подорвал большой десантный корабль РФ — СБУ