Сейм Литвы ввёл лимит на топливо в фурах, въезжающих из Беларуси

Опубликовано: 23.04.2026 13:54 , Обновлено: 23.04.2026

Сейм Литвы 23 апреля принял поправки к своему санкционному законодательству. Действие национальных санкций в отношении граждан Беларуси и России решили продлить ещё на полтора года (их срок истекал 2 мая 2026 года), а также ввести в отношении Беларуси ещё ряд ранее анонсированных ограничений.

Уже действующие национальные санкции в отношении белорусов решили продлить до 31 декабря 2027 года . За соответствующие поправки, согласно официальному отчёту администрации литовского парламента, проголосовало абсолютное большинство членов Сейма - 95 человек. Против высказался лишь 1 депутат, ещё 6 - воздержались.

Обосновывая причину продления санкций, введённых после начала войны России с Украиной, в литовском Сейме заявили, что “причины принятия закона никуда не исчезли”. В связи с этим литовские власти решили не только продлить действующие санкции, но и дополнить их новыми ограничениями.

В частности, после официального вступления поправок в силу у грузовых фур, идущих из Беларуси и России, при пересечении границы с Литвой будут проверять объём топлива в баках. Ввезти таким образом в страну можно будет не более 200 литров топлива. За превышение лимита может грозить как административная, так и уголовная ответственность, в том числе, за нарушение Закона о международных санкциях. Когда именно заработают новые ограничения, в Сейме пока не уточнили.

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Сейм также запретил ввоз в Литву сельскохозяйственной продукции и кормов, произведенных в России или Беларуси.

Не стоит ждать белорусам и визовых послаблений в ближайшее время. По решению Сейма, принимать заявления на получение шенгенских виз от граждан Беларуси и России по-прежнему не будут. Оформить “шенген” белорусам сейчас можно только при личном посредничестве Министерства иностранных дел. Сохраняются для россиян и белорусов и требования по более тщательной проверке и оценке рисков при пересечении границы.

Кроме того, для россиян, не имеющих вида на жительство в Литве, оставили в силе запрет на приобретение недвижимости в Литве.

А вот на уравнивание белорусов и россиян с точки зрения санкционных ограничений, на чём ранее наставили некоторые политические силы в литовском правительстве, Сейм пока не пошёл. Эти поправки отсеяли ещё на стадии рассмотрения специальным комитетом Сейма.

«Ребята, так не бывает»

Напомним, официальный Минск пранее не раз призывал западных коллег, в том числе, из соседних стран, отказаться от санкционной риторики и вернуться к нормальному дипломатическому сотрудничеству. Так, в прошлом месяце министр иностранных дел Максим Рыженков раскритиковал страны Европейского союза за отсутствие какой-то практической реакции на “гуманитарные шаги” Президента Беларуси Александра Лукашенко. Дипломат подчеркнул, что любое сотрудничество должно носить “взаимовыгодный характер”, следовательно, требуются совместные, а не односторонние шаги.

«Ребята, так не бывает» — Рыженков потребовал от ЕС реакции на «гуманитарные шаги» Лукашенко

Упрекнув страны ЕС в санкционном давлении на Беларусь, Рыженков заявил, что сегодня санкции “бумерангом возвращаются самой Европе”, а западные политические элиты, наоборот, ищут пути для “нормализации” отношений с Минском. Препятствуют такому “смещению менталитета элит”, по мнению Рыженкова, оставшиеся у власти политики, которых дипломат назвал “архитекторами безудержной санкционной политики” в отношении Беларуси и России.