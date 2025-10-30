Правительство Литвы согласилось ввести лимит топлива в фурах, въезжающих из Беларуси. Есть дата

Опубликовано: 30.10.2025 07:30 , Обновлено: 30.10.2025

Правительство Литвы 29 октября одобрило предложение Министерства финансов о введении ограничений на количество автомобильного топлива, ввозимого на территорию страны в баках большегрузов из Беларуси. Топливо свыше установленного лимита предлагается обложить импортным акцизом. Уже известна дата, когда нововведения заработают на границе Беларуси, если предложение пройдёт окончательное одобрение в Сейме.

Установить ограничение на количество горючего, импортируемого в Литву из третьих стран, за исключением стран Европейской экономической зоны, в стандартных баках грузовых транспортных средств, без уплаты импортного акциза предложил литовский Минфин. Глава ведомства Криступас Вайтекунас обосновал его участившимися случаями “злоупотреблений” со стороны водителей фур, которые якобы перепродают ввозимое топливо на территории Литвы.

По предварительным подсчётам Минфина Литвы, потери бюджета от такой незаконной деятельности достигают 26,5 млн евро в год, а добросовестно работающие автозаправочные станции несут из-за этого значительные убытки.

“По этим причинам мы предлагаем установить чёткое правовое регулирование, которое позволило бы устанавливать ограничения по количеству топлива и пресекать злоупотребления”, — пояснил позицию ведомства министр финансов.

Мониторинг, проведённый литовской таможней в начале этого года, показал, что практически все грузовые автомобили, въезжающие из России или Беларуси, имеют полные баки, а покидают территорию Литвы они с практически пустыми баками. В среднем в сутки в страну въезжает около 200 таких фур, а в месяц их количество достигает 7,1 тысячи.

В Минфине подсчитали, что если из одного грузового автомобиля в среднем сливают по 500 литров топлива, то в сутки может сливаться около 100 тысяч литров дизеля. В результате государство может недополучать порядка 2,2 млн евро налоговых поступлений в месяц и до 26,5 млн евро в год.

В среднем импортные пошлины (таможенные пошлины, акцизы, НДС) за 1000 литров дизельного топлива составляют 736 евро.

Между тем, ограничения на ввоз топлива в баках действуют и в других странах Европейского союза, граничащих с Россией и Беларусью. Так, в Польшу без уплаты импортных пошлин можно ввозить до 600 литров топлива, в Латвию — до 200 литров, а в Финляндию — до 400 литров топлива в топливных баках грузовых автомобилей.

Если Сейм одобрит предложенные Минфином поправки в Закон об акцизах, правительство сможет применять ограничения уже с 1 июля 2026 года .

Ранее Telegraf.news рассказал, что ранее в Минфине Литвы озвучили и точный лимит, который предлагается ввести для водителей большегрузов. Его предложили приравнять к латвийскому лимиту, то есть не более 200 литров на бак.

Не больше 200 литров? Минфин Литвы предложил ограничить ввоз топлива в фурах через границу с Беларусью