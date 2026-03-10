«Ребята, так не бывает» - Рыженков потребовал от ЕС реакции на «гуманитарные шаги» Лукашенко

Опубликовано: 10.03.2026 08:09 , Обновлено: 10.03.2026

Министр иностранных дел Максим Рыженков раскритиковал страны Европейского союза за отсутствие какой-то практической реакции на "гуманитарные шаги" Президента Беларуси Александра Лукашенко. Дипломат подчеркнул, что любое сотрудничество должно носить "взаимовыгодный характер", следовательно, требуются совместные, а не односторонние шаги.

Упрекнув страны ЕС в санкционном давлении на Беларусь, Рыженков заявил, что сегодня санкции “бумерангом возвращаются самой Европе”, а западные политические элиты, наоборот, ищут пути для “нормализации” отношений с Минском. Препятствуют такому “смещению менталитета элит”, по мнению Рыженкова, оставшиеся у власти политики, которых дипломат назвал “архитекторами безудержной санкционной политики” в отношении Беларуси и России.

“На самом деле все понимают, что никаких результатов, которые они закладывали, эта санкционная политика не принесла. Политический строй в Беларуси, России не поменялся”, - отметил Рыженков, выступая в эфире гостелеканала “Первый информационный”.

По мнению министра иностранных дел, европейские политики “пока не могут” открыто признать свою неправоту из-за необходимости отвечать на неудобные вопросы о разорванных мультикультурных и гуманитарных связях и накопившихся за годы санкций проблемах.

“Встать сегодня и сказать: “Мы были неправы. Давайте работать с Беларусью”, — ну вот далеко не каждый политик в Европейском союзе может себе это позволить”, - отметил Рыженков, назвав проводимую сейчас политику “ущербной для стран Европейского союза”.

По словам главы белорусского МИДа, именно чтобы сохранить лицо перед своими избирателями политики в странах ЕС продолжают требовать от Беларуси всё новых-новых шагов “в гуманитарных координатах”.

“Так делается что-то. Вы хотели, чтобы какие-то люди вышли на свободу, которые чуть было не привели к коллапсу ситуацию в нашей стране? Их выпустили. Где ваша реакция на эти гуманитарные шаги нашего Президента? Её нет. Вы, говорят, что-нибудь еще. Ребята, так не бывает”, - упрекнул Рыженков своих западных коллег в нежелании предпринимать какие-то совместные, взаимовыгодные шаги.

Министр отметил неэффективность бесконечной “мантры” в стиле “вы должны, вы должны, вы должны”.

“В конце концов, никто никому не должен”, - заявил Рыженков.

Европейским политикам он посоветовал обратить внимание на “стабильную Беларусь” и брать пример с таких стран, как Венгрия и Словакия, руководство которых сохранило тесные связи с Минском. По словам Рыженкова, лояльность этих стран к Беларуси объясняется тем, что их лидеры руководствуются интересами собственного народа, а не транснациональных корпораций, и “не играются в политику, как дети играют в компьютерах”.

“Самое время в ЕС опомниться и вспомнить, что здесь есть стабильное государство - Беларусь. Есть вот этот кусок границы, через который дальше - на Россию и до Китая, до Юго-Восточной Азии”, - заявил Рыженков.

Напомним, буквально на прошлой неделе Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании ещё 18 заключённых, из них 15 человек отбывали наказание по уголовным статьям об экстремизме.

Лукашенко помиловал 18 человек. Из них 15 были осуждены по экстремистским статьям