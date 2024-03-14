Сейм Литвы призвал ЕС запретить белорусское зерно

Опубликовано: 14.03.2024 22:09 , Обновлено: 14.03.2024

Сейм Литвы 14 марта одобрил резолюцию с призывом к Еврокомиссии запретить импорт в Евросоюз зерна из России и Беларуси. За резолюцию проголосовали 107 членов парламента.

Депутаты литовского Сейма выказали уверенность, что призыв поможет обеспечить эффективное сотрудничество всех стран ЕС. В свою очередь, глава профильного комитета Сейма Викторас Пранцкетис заявил, что в случае принятия такого запрета Европа не испытает никаких негативных последствий.

Сейм Польши 7 марта также принял резолюцию, в которой призвал власти Евросоюза рассмотреть введение санкций на белорусские продукты. Нижняя палата парламента Польши призвала в этом документе Совет ЕС и Европейский парламент принять меры и по защите чувствительных секторов рынка ЕС от чрезмерного импорта из Украины.

Сейм Польши призвал ЕС запретить все белорусские продукты

В свою очередь, МИД Беларуси 14 марта обратился к властям Литвы и Латвии с призывом отказаться от санкций, назвав эти страны “прибалтийскими” и находящимися в “самоизоляции”, у которых ослабевает “экономический потенциал”.

“Призываем Вильнюс и Ригу привнести в свою политику больше самостоятельности, взвешенности и ориентированности на истинные интересы собственного народа”, - заявили чиновники белорусского внешнеполитического ведомства.

Ранее Телеграф сообщил, что в пресс-службе правительства Беларуси сообщили 14 марта, что ввели запрет на ввоз через литовскую границу сразу многих товаров народного потребления. Соответствующее постановление подписал премьер Роман Головченко. В Совмине назвали решение ответом на закрытие Литвой двух КПП на границе.

Головченко запретил ввоз в Беларусь из Литвы воды, шин, колготок и не только