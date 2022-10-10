Самая технологичная в мире? В Польше рассказали, что, кроме забора, сделают на границе с Беларусью

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Опубликовано: 10.10.2022 10:55 , Обновлено: 10.10.2022

Польша поставила пятиметровое заграждение на границе с Беларусью, которое, однако, не спасло от нелегальных мигрантов. Впрочем, как пишут СМИ, что это еще не все. К концу 2022 года границу обещают укрепить дополнительным барьером — системой охраны периметра, или периметральной системой. Что за она?

Как пишет WP, «нарушителей будет поджидать многодиапазонная система, состоящая, среди прочего, из тепловизионных камер, сейсмических датчиков, микроволновых барьеров или радаров, которые в настоящее время* невозможно скрытно преодолеть даже специальным подразделениям. *

[info_b]Системы охраны периметра — наиболее эффективные средства защиты от несанкционированного проникновения, поскольку выдают сигнал тревоги задолго до того, как злоумышленник может проникнуть в особо важные зоны охраняемого объекта.[/info_b]

Так, до того, как нарушители достигнут забора, у польской пограничной службы будет больше времени для реагирования, а еще предварительные данные, например, о количестве людей. При необходимости более тщательного изучения ситуации пограничная служба может направить на место беспилотник или патруль, например, на квадроциклах.

А при пересечении границы и прикосновению к забору, должен включатся сигнал тревоги, по которому будут высылать охрану.

В зависимости от ситуации, пограничники могут использовать, например, водометы, чтобы заставить нарушителей отойти от границы или направить их к ближайшему пункту пересечения границы, где они могут попросить убежища.

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Журналисты WP напомнили, что похожие современные технологичные системы есть у США на границе с Мексикой. Там установлены десятки башен высотой 48 метров с комплексом дневных и тепловизионных камер с радиусом действия около 12 км и радаров с радиусом действия около 24 км, передающих данные в режиме реального времени в центры пограничной охраны США. Кроме того, в пограничной зоне установлена сеть сейсмических датчиков для обнаружения подкопов, а территорию патрулируют патрули на автомобилях с системами обнаружения зажигалок.

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Ранее Телеграф писал, что 19 сентября Погранслужба Польши опубликовала видео, на котором, как утверждается, зафиксировали нелегальную переправу мигрантов из Беларуси через болотистую местность. Там также обвинили в «организации незаконных пересечений границы» белорусских пограничников.

Польша показала видео переправы нелегалов из Беларуси через болото

В свою очередь в Госпогранкомитете Беларуси назвали это видео постановочным, потому что «на видео отсутствует характерное для Польши инженерное заграждение – пятиметровый забор, который установлен вдоль всей польско-белорусской границы».

В ГПК Беларуси назвали видео с переправой нелегалов через болото в Польшу фейком — «Нет пятиметрового забора»