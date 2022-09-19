Польша показала видео переправы нелегалов из Беларуси через болото

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Опубликовано: 19.09.2022 15:21 , Обновлено: 07.10.2022

Погранслужба Польши опубликовала видео, на котором, как утверждается, зафиксировали нелегальную переправу мигрантов из Беларуси через болотистую местность.

В ГПК Беларуси назвали видео с переправой нелегалов через болото в Польшу фейком — «Нет пятиметрового забора»

Там также обвинили в «организации незаконных пересечений границы» белорусских пограничников.

«Белорусские службы ?? продолжают организовывать незаконные пересечения границы ЕС. Они подвозят мигрантов к границе, указывают места ее пересечения, инструктируют, помогают преодолевать естественные препятствия, такие как поймы или болота», — написали представители польской Погранслужбы.

И прикрепили видео. На нем видно человека в форме и, вероятно, с оружием, а также нескольких иностранцев в высокой траве.

https://twitter.com/Straz_Graniczna/status/1571797863075569666?s=20&t=R6wnCENowQWvpdMpN8YApw

По информации польских пограничников, 18 сентября 13 человек из Беларуси пытались нелегально проникнуть на территорию Польши через забор, но вернулись. А 14 человек попали в страну через реку Свислочь.

Напомним, ранее в Госпогранкомитете (ГПК) Беларуси заявили, что польские пограничники избили мигрантов «ногами и дубинками». В свою очередь в Польше обвинили белорусские службы в помощи нелегалам переплыть границу на лодках.

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К слову, сенатор Сергей Рачков заявил, что в Беларуси ожидают увеличение потока нелегалов из стран Африки из-за ожидаемого там голода.

По его словам, нелегальные мигранты будут почему-то будут стремиться в Европу, которая по словам других представителей властей Беларуси, может замёрзнуть и сама страдать от голода, а не останутся в Беларуси.

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