Рыженков в ООН потребовал прекратить "бойкот" воздушного пространства Беларуси ради климата

Опубликовано: 26.09.2025 08:00 , Обновлено: 26.09.2025

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, выступая 24 сентября на специальной встрече по климату в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, призвал страны Запада "прекратить лицемерить" и "покончить с незаконными односторонними санкциями", увязав этот политический вопрос с проблемой глобального изменения климата.

Рыженков обвинил западные страны в “политизации” темы изменения климата и потребовал наладить передачу “нуждающимся странам” передовых технологий, которые позволят эффективно развивать “зелёную” и атомную энергетику. Глава белорусского МИД упрекнул западные страны в “огромном политическом шуме”, который, по его словам, подняли вокруг Беларуси, когда страна приступила к строительству собственной АЭС.

“Сегодня уже очевидно, что за этим стоял протекционизм международных корпораций и интересы некоторых стран ЕС. При этом Беларусь, как и многие другие страны, находится в ситуации затруднительного доступа к технологиям из-за введенных Западом экономических ограничительных мер и барьеров в международной торговле”, - посетовал Рыженков, заявив, что в отсутствие западных санкций вклад Беларуси в “зелёную” повестку “был бы ещё значительнее”.

Дипломат выразил мнение, что именно страны Запада “несут историческую ответственность за феномен изменения климата своей вековой политикой грабежа природных ресурсов и экстенсивного развития промышленности”.

“Сегодня именно они лицемерно манипулируют “зелёной” повесткой в угоду своим интересам и заставляют всех подстраиваться под придуманные ими правила. Мир отстает в этой сверхзатратной “зеленой” гонке, которая для многих развивающихся государств может стать просто экономической кабалой, сдерживающей их экономическое развитие”, - пожаловался министр иностранных дел Беларуси.

В качестве примера западного “лицемерия” и “манипуляции” Рыженков привёл действующие запреты на использование воздушного пространства Беларуси, введённые некоторыми западными странами, которые дипломат назвал “бойкотом”. По его мнению, это негативно влияет на процессы изменения климата.

“Например, увеличение длительности полетов над сравнительно небольшой Беларусью обходится ежедневно в дополнительные 250 тонн выбросов углекислого газа. А если посчитать исходя из запретов по России, другим странам мира?” - привёл свои подсчёты Рыженков.

Трамп обвинил страны НАТО и ЕС в лицемерии

Ранее Telegraf.news рассказал, что президент США Дональд Трамп, выступая на заседании Генассамблеи ООН, объявил глобальное потепление “самым большим обманом глупых людей”. По словам президента США, предсказание глобального потепления - это “зеленое мошенничество”.

Трамп объявил глобальное потепление «самым большим обманом глупых людей»