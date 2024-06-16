Румыния отказалась пускать белорусскую делегацию на заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Опубликовано: 16.06.2024 08:56 , Обновлено: 16.06.2024

Власти Румынии отказались допускать делегации из Беларуси и России на заседание ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), которую планируют провести в столичном Бухаресте с 29 июня по 3 июля. Такое заявление 15 июня сделал официальный представитель Министерства иностранных дел Румынии Раду Филип.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства страны, принимающей очередную сессию ПА ОБСЕ пояснил, что такое решение румынской стороны основано на “известной и последовательной позиции Румынии по отношению к Российской Федерации, в контексте продолжающейся агрессивной войны против Украины”, передало местное новостное агентство News.ro.

В МИД пояснили, что допуска к заседанию лишили “всех членов делегации”из России и Беларуси - парламентариев и технический персонал. В отношении некоторых из них, как пояснили в румынском ведомстве, действуют визовые ограничения на уровне Евросоюза.

[info_b]Данное решение румынских властей пока ни российский, ни белорусский МИД официально пока не комментировали.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказывал, что в феврале этого года министр иностранных дел России Сергей Лавров намекнул на возможный выход страны из ОБСЕ. В ходе своего выступления в Госдуме РФ, глава внешнеполитического ведомства заявил, что этот вопрос “висит в воздухе”.

«Вопрос висит в воздухе» – Лавров намекнул на возможный выход России из ОБСЕ

Тем временем 11 июня Министерство обороны Беларуси сообщило о визите сербской делегации в расположение 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Посещение военной части представителями страны — члена ОБСЕ организовали в рамках Венского соглашения 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Оно стало первым верификационным мероприятием на белорусской территории за последние четыре года.

Беларусь впервые за 4 года пустила представителей ОБСЕ проверять свои военные части