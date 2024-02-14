"Вопрос висит в воздухе" – Лавров намекнул на возможный выход России из ОБСЕ

Опубликовано: 14.02.2024 15:55 , Обновлено: 14.02.2024

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду, 14 февраля, намекнул о возможном выходе страны из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В ходе своего выступления в Госдуме РФ, глава внешнеполитического ведомства заявил, что этот вопрос "висит в воздухе".

Впрочем, Лавров признал, что пока вопрос выхода России из ОБСЕ не обсуждался, равно как и то, последуют ли примеру России, если та всё же решится на такой шаг, её союзники.

“Это другой вопрос. Здесь их позицию надо учитывать в полной мере”, - процитировало министра агентство Sputnik.

Лавров обвинил западные страны в попытке “лишить права голоса” российскую делегацию в Парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ, в том числе, путем отказа в выдаче виз российским дипломатам для участия в международных конференциях, а также в финансировании ” откровенно односторонних, антироссийских проектов” и проектов, имеющих “откровенно конфронтационный оттенок”, из бюджета организации, сообщило российское агентство ТАСС.

Напомним, Лавров уже не раз высказывался в подобном ключе. В частности, осенью прошлого года он назвал ОБСЕ “придатком НАТО и Евросоюза” и усомнился в способности организации “адаптироваться к современным реалиям” и стать “объективной площадкой” для обсуждения актуальных проблем безопасности в Европе в условиях равенства всех стран-участниц ОБСЕ.

Ранее Телеграф сообщил, что Минск решил не приглашать в этом году наблюдателей от ОБСЕ на парламентские выборы. Впрочем, в МИД Беларуси отметили, что страна “готова пересмотреть свои подходы” к сотрудничеству с организацией при определённых условиях.

В МИД заявили, что Беларусь решила не приглашать на парламентские выборы наблюдателей ОБСЕ