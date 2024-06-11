Беларусь впервые за 4 года пустила представителей ОБСЕ проверять свои военные части

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Опубликовано: 11.06.2024 16:09 , Обновлено: 11.06.2024

Министерство обороны Беларуси во вторник, 11 июня, сообщило о визите сербской делегации в расположение 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Посещение военной части представителями страны - члена Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) организовали в рамках Венского соглашения 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

В Минобороны отметили, что это первое верификационное мероприятие на белорусской территории за последние четыре года. Суть визита сводится к проверке данных о военном соединении, предоставляемых белорусской стороной на ежегодной основе, и оценке их соответствия текущему состоянию и деятельности бригады.

В дальнейшем отчет о своем официальном визите сербская сторона обязана будет направить всем государствам – членам ОБСЕ.

Фото: Минобороны РБ

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале этого года министр иностранных дел России Сергей Лавров намекнул на возможный выход страны из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В ходе своего выступления в Госдуме РФ, глава внешнеполитического ведомства заявил, что этот вопрос “висит в воздухе”.

«Вопрос висит в воздухе» – Лавров намекнул на возможный выход России из ОБСЕ