Россияне не нападут на Украину из Беларуси 28 ноября - ГУР

Опубликовано: 26.11.2022 10:35 , Обновлено: 26.11.2022

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что войска РФ и армия Беларуси не будут нападать на Украину с территории Беларуси 28-29 ноября. Такое опровержение в ГУР пришлось сделать из-за распространяемых украинскими СМИ и тг-каналами слухов.

Там сообщили, что в украинском информационном пространстве в последние дни распространяется информация о якобы планах врага атаковать Украину ударной группировкой РФ и Республики Беларусь со стороны северных границ Украины в конце ноября.

Новость Телеграф

“Данная информация усиливается анонимными “вбросами” о массированной ракетно-авиационной атаке, которая будет предшествовать такому вторжению”, - сообщили в ГУР Украины. Украинская разведка утверждает, что подобная информация не соответствует действительности.

“Цель такой информационной спецоперации — спровоцировать Украину перебросить значительную часть войска к границе с Беларусью, чтобы ослабить наступательный потенциал Вооруженных Сил на востоке и юге Украины, а заодно показать белорусам якобы намерениях нашего государства атаковать территорию Беларуси, тем самым провоцируя белорусов вступить в войну”, - считают в ГУР Украины.

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Разведчики также рассказали, что такие сообщения выполняют задачу по распространению “паники среди украинского общества и являются частью враждебных информационно-психологических спецопераций”. В ГУР заверили, что сейчас на территории Беларуси отсутствует ударная группировка, которая может выполнить подобные задачи.

Ранее Телеграф сообщил, что советник Офиса президента Украины Алексей Арестович 6 ноября заявил, что россияне пока не смогут напасть с территории Беларуси на Украину снова. И призвал украинцев не беспокоиться.

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