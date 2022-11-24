Россия развернула в Беларуси полевой госпиталь на 300 человек в сутки

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Опубликовано: 24.11.2022 10:20 , Обновлено: 24.11.2022

Российские военные развернули в Беларуси полевой госпиталь, который может принимать до 300 человек в сутки. Об этом сообщили 24 ноября на телеканал «Звезда».

В госпитале открыли приемное, терапевтическое и хирургическое отделения, реанимация, а также аптека. Там работают 124 медика: терапевты, УЗИ-специалисты, офтальмологи, ортопеды, невропатологи и рентгенологи.

На телеканале заявили, что госпиталь развернули в рамках учений. И добавили, что комплекс может работать «в любых условиях: как мирного, так и военного времени».

Ранее Телеграф писал, что в Министерстве обороны России 22 ноября показали и рассказали, чем занимаются их военные в Беларуси.

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Напомним, 16 октября стало известно, что Россия решила прислать в Беларусь порядка 9 тыс. своих военнослужащих.

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