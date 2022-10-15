В России решили переделать белорусские самолёты под носители ядерного оружия

Опубликовано: 15.10.2022 11:24 , Обновлено: 15.10.2022

В МИД России сообщили, что решение о переоборудовании белорусских военных штурмовиков под носители ядерных ракет уже принято. При этом сами технологии или ядерное оружие белорусской армии передавать пока не будут.

Об этом заявил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов.

“На данном этапе речь идет исключительно о передаче Республике Беларусь комплексов Искандер-М двойного оснащения с ракетами в обычном снаряжении, а также придании части белорусских самолетов Су-25 технической возможности нести ядерное оружие”, - заявил он.

Ранее Телеграф сообщил, что бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон заявил во вторник, 11 октября, что США могут ликвидировать президента России Владимира Путина, если тот применит ядерное оружие в Украине.

Экс-советник Трампа предложил США ликвидировать Путина. Но только в одном случае