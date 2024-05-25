Россия перебросила под Харьков тысячи бывших "вагнеровцев" - Британская разведка

Опубликовано: 25.05.2024 09:36 , Обновлено: 04.07.2024

В пятницу, 24 мая, Минобороны Великобритании в своём отчёте сообщила о переброске "вагнеровцев" из Африки на харьковское направление. В США объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине "для отражения нападения".

Британская разведка предположила, что Россия перебросила из Африки более 2 тыс. солдат и офицеров, воевавших ранее в ЧВК «Вагнер», для наступательной операции в Харьковской области.

«Минобороны России почти наверняка передислоцировало подразделения африканского корпуса к украинской границе в апреле 2024 года в рамках подготовки к наступлению. Весьма вероятно, что Россия усиливается ресурсами, ранее отведенными Африке», —уточнили в отчете.

Там отметили, что африканский корпус состоит из солдат и офицеров регулярной армии и опытных наемников, ранее служивших в ЧВК «Вагнер». Ранее эти военные подразделения были развернуты в Ливии, Сирии, Буркина-Фасо и Нигере.

Российская сторона никак эту информацию не подтвердила. Также возможные перемещения и планы никак не комментировали военные блогеры, связанные с ЧВК.

В США согласились предоставить помощь для “отражением нападения”

В пятницу, 24 мая, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о предоставлении военной помощи Украине “для отражения нападения России под Харьковом». Речь идёт о сумме в 275 миллионов долларов.

«Мы переведём эту новую помощь как можно быстрее, чтобы украинские военные могли использовать ее для защиты своей территории и украинского народа», — заявил Блинкен.

Владимир Зеленский выразил благодарность за новый пакет помощи, заявив, что он «критически важен сейчас, поскольку враг усиливает атаки вдоль линии фронта».

Напомним, что в пятницу, 10 мая, Министерство обороны Украины сообщило о попытке прорыва линии обороны на северо-востоке Харьковской области. По данным украинской стороны, российские военные атаковали город Волчанск, а в ответ на ракеты и управляемые авиабомбы киевские власти отправили в регион подкрепление в виде подразделения из резерва.

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Ранее Telegraf.news писал о том, что Журнал The Economist опубликовал, как утверждается, план наступления российской армии на севере Харьковской области в Украине. По плану, РФ собиралась начать наступление 15 — 16 мая, однако по неизвестным причинам это произошло раньше.

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