Россия начала наступление в попытке прорваться к Харькову. Когда ВСУ ждёт "решающую фазу"?

Опубликовано: 10.05.2024 18:16 , Обновлено: 04.07.2024

В пятницу, 10 мая, Министерство обороны Украины сообщило о попытке прорыва линии обороны на северо-востоке Харьковской области. По данным украинской стороны, российские военные атаковали город Волчанск, а в ответ на ракеты и управляемые авиабомбы киевские власти отправили в регион подкрепление в виде подразделения из резерва.

Волчанск, который находится менее чем в пяти километрах от российской границы, атаковали в ночь на 10 мая. Губернатор Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что власти эвакуировали около 3000 человек.

Как отметило информагентство Associated Press, такой тактический ход со стороны российских войск “командование Украины ожидало уже несколько недель”. По мнению некоторых военных аналитиков, нынешняя атака может означать начало попытки создания “буферной зоны”, о которой Владимир Путин говорил ещё в начале 2024 года. Её основная цель, как пояснял тогда пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, заключается в том, чтобы остановить частые налёты со стороны Киева на Белгород и другие российские приграничные регионы.

Тем не менее, как заявили в Минобороны Украины, ВСУ удалось отразить российские атаки на Харьковщину, хотя, по данным ведомства, в данном районе “продолжаются битвы разной интенсивности”. Также Министерство обороны Украины сообщило, что бои с российскими диверсионно-разведывательными группами продолжались до полудня.

Такую же информацию озвучил и президент Украины Владимир Зеленский, а вот с российской стороны официальные лица и, в частности, Минобороны РФ, о нынешней попытке прорыва украинской обороны на Харьковском направлении пока молчат.

Обозреватели Associated Press выразили мнение, что Россия, скорее всего, “не сможет захватить Харьков”, однако “может вынудить Украину направить в регион дополнительные войска”, тем самым оставив другие районы более уязвимыми для нападения.

Когда ВСУ ждут “критическую фазу” российского наступления?

Тем временем командующий сухопутными войсками Украины, генерал-лейтенант Александр Павлюк в интервью изданию The Economist заявил, что критическая фаза военного конфликта наступит “в ближайшие два месяца”. По его словам, сейчас Украина в срочном порядке нуждается в усилении ПВО, и ожидаемая поставка истребителей F-16 в начале июня станет “значительным психологическим стимулом”.

” Россия знает, что если мы получим достаточно оружия в течение месяца или двух, ситуация может обернуться против них”, *— отметил Павлюк.

По его мнению, одна из самых неотложных задач для ВСУ сейчас — это формирование десяти новых бригад. Хотя проблема с нехваткой украинских военных, по словам Павлюка, “вызывает беспокойство” ещё с декабря прошлого года, украинский командующий настаивает, что “оборудование, а не люди” — их главное уязвимое место, сообщило издание The Economist. Павлюк подчеркнул, что Украина “отчаянно нуждается в артиллерии и бронетехнике” и в оружейных поставках Запада.

Ранее Telegraf.news писал, что президент США Джо Байден подписал закон о пакете финансовой помощи для Украины, Израиля и Индо-Тихоокеанского региона. Принятый Сенатом США пакет общей стоимостью $95 млрд включает почти $61 млрд на помощь Украине, $26 млрд — для Израиля и $8 млрд — для Индо-Тихоокеанского региона.

Байден подписал закон о новом пакете военной помощи Украине на $61 млрд