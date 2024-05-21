Россия планировала окружить Харьков за 3 дня? The Economist показал возможный план наступления

Опубликовано: 21.05.2024 11:04 , Обновлено: 04.07.2024

Журнал The Economist опубликовал, как утверждается, план наступления российской армии на севере Харьковской области в Украине. По плану, РФ собиралась начать наступление 15 - 16 мая, однако по неизвестным причинам это произошло раньше.

Как отметило издание, спустя 10 дней после начала 10 мая российского наступления в Харьковской области его темпы замедлились. По данным The Economist, у РФ недостаточно живой силы (в боевой готовности - около 48 тыс. военных) для “крупного нападения” на Харьков.

По плану, который опубликовал журнал, российские силы рассматривали возможность “частичного окружения” Харькова и оказания давления на Вооруженные силы Украины (ВСУ) восточнее Печенежского водохранилища. РФ определила два направления атаки с обеих сторон водохранилища, следует из плана.

Карта: The Economist

На западном направлении Россия в течение 72 часов, то есть 3 дней, собиралась выйти на рубежи артиллерийской досягаемости Харькова возле села Борщевая, но войска РФ остановили ВСУ. На восточном направлении от Печенежского водохранилища, по плану, российская армия намеревалась прорваться через город Волчанск к поселку Печенеги.

Как отметил The Economist, сейчас Украина сдерживает силы РФ примерно на полпути к Волчанску, который расположен в 5 км от границы с Россией и который “сейчас превращается в пепел”. По информации издания, наступление российских колонн остановили после того, как несколько “опытных бригад” ВСУ передислоцировали и направили туда для помощи.

Однако “Владимир Путин наверняка попытает счастье, открыв новую атаку в других частях региона”, написал The Economist.

Ранее Telegraf.news рассказывал, как президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами заявил, что ВСУ сумели “стабилизировать” ситуацию с продвижением россиян на севере Харьковской области. В то же время, по словам Зеленского, силы РФ продвинулись в глубь региона на 10 км.

Как сообщил президент, войска России смогли продвинуться из-за нехватки средств ПВО у Украины. «Они на расстоянии, где у них есть преимущество, действуют авиабомбами, артиллерией», — отметил президент.

Зеленский объявил, что ВСУ «стабилизировали» продвижение РФ в Харьковской области. Что там происходит?