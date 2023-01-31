🎤 Мнение

Опубликовано: 31.01.2023 13:52 , Обновлено: 31.01.2023

Депутат Палаты представителей Сергей Кравцов заявил, что в Европе «кризис в продовольственной отрасли идет полным ходом».

Так он прокомментировал новость о том, что с 24 января 2023 года в Евросоюзе разрешили есть не только желтых мучных червей и саранчу, но и сверчка, а также червеца буффало.

«В чем их выгода? Неужели европейцы вместо бифштексов или жареной курочки начнут есть червей?», — задался вопросом Кравцов и сам себе ответил: «А по-другому никак».

Депутат утверждает, что в Европе уже началась «тотальная экономия».

«Реже моются, меньше стирают, моют посуду, ограничили температуру в домах», — заявил он.

Напомним, еще год назад в Еврокомиссии заявили, что сверчки в замороженном, сушеном или порошкообразном виде безопасны для употребления в пищу человеком. Это произошло после исследования, проведенного Европейским агентством по безопасности пищевых продуктов.

Кстати, с этим согласна и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. По их данным, в сверчках много не только белков, но и жиров, витаминов, клетчатки и минералов. А значит, они — питательный и натуральный продукт.

Как ранее писал Телеграф, исследователи считают, что проблему с нехваткой продовольствия можно решить с помощью не совсем привычных нам продуктов — например, червей, альтернативного мяса или псевдобананов.