"Резерв президента" - В МВД Беларуси рассказали, когда могут призвать обратно на службу резервистов ВВ

Опубликовано: 14.11.2022 14:21 , Обновлено: 14.11.2022

Заместитель командующего внутренними войсками Сергей Гребенников 14 ноября сообщил, что ушедшие в запас служащие внутренних войск МВД могут быть вызваны обратно на службу.

“Вы являетесь надежным резервом президента нашей страны. И если будет сложно, мы снова вас призовем”, - [link href=“https://www.belta.by/society/view/grebennikov-uvolennye-v-zapas-bojtsy-vnutrennih-vojsk-pri-neobhodimosti-gotovy-vernutsja-v-stroj-534739-2022/” rel=“noopener” target=“_blank”] пообещал [/link] представитель МВД. По его словам, в одной из частей ВВ уже провели мероариия по сверке данных.

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“Мы просто сказали им, что нужно прийти для сверки списков. И почти час двери КПП не закрывались. Бойцы со всей Республики пришли все как один и заявили: если нужно будет вернуться в строй, они готовы. И это дорогого стоит”, - считает Сергей Гребенников.

По его словам, вокруг Беларуси “достаточно неспокойно”, и каждый военнослужащий, который увольняется в запас, у них на счету.

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