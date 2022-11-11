Глава СК заявил, что в Беларуси началось "очередная попытка дестабилизировать обстановку"

Опубликовано: 11.11.2022 15:21 , Обновлено: 11.11.2022

Председатель Следственного комитета Дмитрий Гора во время визита в Гомельскую область заявил 11 ноября, что наблюдает "очередную попытку дестабилизировать ситуацию" в Беларуси.

Об этом он рассказал на встрече с местными начальниками подразделений Следственного комитета в самом Гомеле.

“В нашей стране происходит очередная попытка дестабилизировать обстановку, посеять панику среди населения и подорвать авторитет государственных структур”, - [link href=“https://sk.gov.by/ru/news-usk-gomel-ru/view/predsedatel-sledstvennogo-komiteta-sovershil-rabochuju-poezdku-v-gomelskuju-oblast-11988” rel=“noopener” target=“_blank”] заявил [/link] Дмитрий Гора.

Он призвал сотрудников СК “с честью выполнить все поставленные задачи”.

“Каждый должен заниматься своим делом. Руководителям необходимо поддерживать сплоченность коллектива, дисциплину, высокое качество следствия, – заявил Дмитрий Гора.

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